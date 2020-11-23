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Автомобиль насмерть сбил пешехода под Лидой, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места происшествия скрылся,
По данным следствия, 23 ноября в милицию поступило сообщение об обнаружении на обочине вблизи Лиды тела мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 63-летний местный житель шел по краю проезжей части, где был смертельно травмирован автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. В настоящее время личность водителя устанавливается.
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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