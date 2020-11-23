Автомобиль насмерть сбил пешехода под Лидой, водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места происшествия скрылся, сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, 23 ноября в милицию поступило сообщение об обнаружении на обочине вблизи Лиды тела мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 63-летний местный житель шел по краю проезжей части, где был смертельно травмирован автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. В настоящее время личность водителя устанавливается.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию в УСК по Гродненской области по телефону +375 33 621−15−35 (круглосуточно).