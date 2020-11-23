ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль насмерть сбил пешехода под Лидой, водитель скрылся

23.11.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель с места происшествия скрылся, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, 23 ноября в милицию поступило сообщение об обнаружении на обочине вблизи Лиды тела мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 63-летний местный житель шел по краю проезжей части, где был смертельно травмирован автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. В настоящее время личность водителя устанавливается.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию в УСК по Гродненской области по телефону +375 33 621−15−35 (круглосуточно).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Казахстан и Беларусь согласовали проект соглашения о поставках нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика