Видеофакт: Путин рассказал, почему не поздравлял Байдена с победой

Источник материала: Sputnik Беларусь

По предварительным данным, Байден на президентских выборах набрал достаточное большинство для победы. Однако действующий глава государства Дональд Трамп оспаривает это в судах.

"Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что Москва с уважением относится как к действующему президенту Трампу, так и к кандидату на пост главы государства Байдену.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления итогов американских выборов.

Читайте также: