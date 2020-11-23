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Видеофакт: Путин рассказал, почему не поздравлял Байдена с победой

23.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По предварительным данным, Байден на президентских выборах набрал достаточное большинство для победы. Однако действующий глава государства Дональд Трамп оспаривает это в судах.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
Трамп готов представить данные о фальсификациях на выборах в Джорджии

"Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что Москва с уважением относится как к действующему президенту Трампу, так и к кандидату на пост главы государства Байдену.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления итогов американских выборов.

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Президент России Владимир Путин рассказал, почему до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. Комментарий Путина смотрите на видео.
 
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