Источник материала: Myfin

​«Зубр Капитал» запускает второй набор студентов в образовательный проект «Лига аналитиков»

Второй способ вести дела – тщательно планировать и анализировать каждую альтернативу и выбирать лишь те, по которым есть благоприятные прогнозы. Делать подобный анализ и расчет бизнесу помогает финансовый аналитик.



Это профессия, которая стала популярна в Беларуси совсем недавно. Чем занимается аналитик? У него широкий спектр обязанностей по анализу управления финансами, сбытом, маркетингом и другими направлениями. Также он проводит анализ рисков и способы их минимизации, оценивает направления для привлечения инвестиций. Для дальнейшего развития компании финансовый аналитик анализирует новые рынки и ниши, системно мониторит ситуацию в той или иной отрасли.

Что в Беларуси с подготовкой аналитиков?

Для инвестиционного аналитика важны компетенции двух направлений: управленческие и финансовые. В белорусских университетах их, как правило, изучают отдельно. Поэтому инвестиционная компания «Зубр Капитал» совместно с Бизнес-школой ИПМ и Центром экономических исследований BEROC создали образовательный проект для студентов «Лига аналитиков». В нем за 7 месяцев студенты получат профессию аналитика и первые практические навыки.

В прошлом году был запущен пилотный проект «Лиги аналитиков», который оказался очень востребован как среди студентов, так и среди потенциальных работодателей. По этой причине решено было продолжить проект и организовать новый набор студентов.

«Мы оцениваем первый выпуск «Лиги» как чрезвычайно успешный. Благодаря нашим партнерам мы смогли за два семестра выпустить на рынок практически готовых специалистов, на которых есть спрос в компаниях. Многие студенты успешно прошли стажировку, а другие уже получили работу. Более того, проект интересен и за рубежом. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы реализовать подобную инициативу в России», – прокомментировал СЕО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов.





Для СЕО «Зубр Капитал» Олега Хусаенова это не первый опыт создания образовательных проектов. 20 лет назад в международном автомобильном Холдинге Атлант-М была разработана активная инвестиционная программа с развитием во всех странах присутствия: Беларусь, Россия и Украина. Для формирования кадрового резерва будущих управленцев, а также профессионалов по необходимым направлениям для новых автоцентров был создан Институт Бизнес-технологий. Многие выпускники данного учебного центра стали топ-менеджерами автоцентров, а также корпоративного центра.

С подобной ситуацией столкнулся сейчас и «Зубр Капитал». Мы бы хотели видеть как можно больше профессиональных специалистов в сфере финансовой и инвестиционной аналитики, которые могли бы анализировать деятельность компаний. По этой причине и была создана образовательная программа «Лиги аналитиков».

Чему будут обучать студентов?

Программа обучения в «Лиге аналитиков» включает в себя такие курсы как корпоративные финансы, оценка компаний, рынки капитала, финансовое моделирование, стратегический менеджмент, основы макроэкономики и чтение прогнозов.

Но теоретической частью обучение не ограничивается. Студенты получат возможность попробовать свои силы на реальных компаниях. В прошлом наборе «Лиги аналитиков» во время кейс-чемпионата студенты генерировали и анализировали стратегические альтернативы для компании mediacube, которая является партнерской сетью YouTube и создает IT-решения для блогеров. В итоге они получили доступ к реальным данным компании и обратную связь от топ-менеджмента.

Итогом обучения станет стажировка и, возможно, дальнейшее трудоустройство в успешные белорусские компании.





Кто может стать студентом «Лиги аналитиков»?

Для обучения в проекте приглашаются студенты 3-го курса экономических и математических специальностей. Предпочтение будет отдаваться студентам со знанием английского языка.