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Дело Бондаренко: врач БСМП и корреспондент Tut.by остаются под стражей
23.11.2020 17:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: currenttime.tv
Врачу, который рассказал об отсутствии в крови погибшего Романа Бондаренко алкоголя, и журналистке, которая написала об этом, продлили срок содержания под стражей.
Оба находится в СИЗО КГБ. Как сообщила
Муж Натальи работает в БСМП анестезиологом-реаниматологом. Он врач высшей категории, ему 36 лет. Сама Наталья также работает врачом. В семье трое детей.
В минувший четверг дома у семьи, которая живет в Пуховичском районе, прошел обыск. Изъяли компьютер, телефон Натальи и 50 долларов, которые нашли в доме. «Мы открытые люди. Что искали, я не поняла, потому что искали всюду. Забрали небольшую сумму денег, 50 долларов, больше валюты не было. Мы их решили не менять, это были деньги со дня рождения ребенка», — говорит Наталья.
Что касается журналистки
Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали.
"Тяжкие последствия", поясняла Генпрокуратура, выразились "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
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Врачу, который рассказал об отсутствии в крови погибшего Романа Бондаренко алкоголя, и журналистке, которая написала об этом, продлили срок содержания под стражей.
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