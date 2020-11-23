Дело Бондаренко: врач БСМП и корреспондент Tut.by остаются под стражей

Источник материала: Ежедневник

фото: currenttime.tv

Врачу, который рассказал об отсутствии в крови погибшего Романа Бондаренко алкоголя, и журналистке, которая написала об этом, продлили срок содержания под стражей.

Оба находится в СИЗО КГБ. Как сообщила «Радио Свобода» супруга задержанного врача Наталья, пребывание под стражей ему продлили и разрешили передачи.

Муж Натальи работает в БСМП анестезиологом-реаниматологом. Он врач высшей категории, ему 36 лет. Сама Наталья также работает врачом. В семье трое детей.

В минувший четверг дома у семьи, которая живет в Пуховичском районе, прошел обыск. Изъяли компьютер, телефон Натальи и 50 долларов, которые нашли в доме. «Мы открытые люди. Что искали, я не поняла, потому что искали всюду. Забрали небольшую сумму денег, 50 долларов, больше валюты не было. Мы их решили не менять, это были деньги со дня рождения ребенка», — говорит Наталья.

Что касается журналистки Tut.by Екатерины Борисевич, то срок ее содержания под стражей также продлен. Она не выйдет на свободу как минимум до 29 ноября и также проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК — разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям. Катерина Борисевич более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, писала о многих резонансных уголовных делах.





Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали.

"Тяжкие последствия", поясняла Генпрокуратура, выразились "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».