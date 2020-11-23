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Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме
23.11.2020 17:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rg.ru
Текст речи архиепископа церкви Святослава с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто опубликован на сайте церкви.
«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко», — сказал архиеписком в обращении. Церковь также называет Александра Лукашенко «бывшим президентом».
«Мы молимся за здоровье раненых и пленных, за покой убитых мирных демонстрантов», — добавил архиепископ.Белорусская автокефальная православная церковь с 1940-х годов находится в эмиграции. У нее есть приходы в разных странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде.
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Текст речи архиепископа церкви Святослава с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто опубликован на сайте церкви.
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