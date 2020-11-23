Источник материала: Ежедневник

фото: rg.ru

Текст речи архиепископа церкви Святослава с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто опубликован на сайте церкви.

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко», — сказал архиеписком в обращении. Церковь также называет Александра Лукашенко «бывшим президентом».

«Мы молимся за здоровье раненых и пленных, за покой убитых мирных демонстрантов», — добавил архиепископ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме Текст речи архиепископа церкви Святослава с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто опубликован на сайте церкви.

Белорусская автокефальная православная церковь с 1940-х годов находится в эмиграции. У нее есть приходы в разных странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде.