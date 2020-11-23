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С 23 ноября в Гродно снова начали контролировать скорость автомобилей при помощи ручных приборов

23.11.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 23 ноября инспекторы ГАИ в Гродно вновь отслеживают скорость движения автомобиля при помощи ручных приборов. Такой способ контроля за водителями транспортных средств выбран не случайно: в последнее время количество ДТП значительно увеличилось и первопричиной их нередко становится превышенная скорость, сообщает «Гродно+».

Некоторое время нарушения скоростного режима в Гродно отслеживались только при помощи мобильных и стационарных датчиков. А известный всем прибор «Визир» временно не использовали. Сейчас же контроль возобновили. Он будет проходить на различных участках дорог города, вне зависимости от их специфики, и на загородных трассах.

— Водителям необходимо понимать, что да, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях «нештрафуемый» предел составляет +9 км/ч, а с учетом погрешности прибора и + 1 в сторону водителя — 10 км/ч. Однако незначительное превышение в последующем может сказаться на тяжести последствий, а также в сторону привлечения водителя к уголовной ответственности, — сообщил представитель ГАИ Андрей Цыдик.

 
Теги: Гродно
 
 
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Некоторое время нарушения скоростного режима в Гродно отслеживались только с помощью мобильных и стационарных датчиков.
 
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