С 23 ноября в Гродно снова начали контролировать скорость автомобилей при помощи ручных приборов

Источник материала: Tut.by

С 23 ноября инспекторы ГАИ в Гродно вновь отслеживают скорость движения автомобиля при помощи ручных приборов. Такой способ контроля за водителями транспортных средств выбран не случайно: в последнее время количество ДТП значительно увеличилось и первопричиной их нередко становится превышенная скорость, сообщает « Гродно+ ».

Некоторое время нарушения скоростного режима в Гродно отслеживались только при помощи мобильных и стационарных датчиков. А известный всем прибор «Визир» временно не использовали. Сейчас же контроль возобновили. Он будет проходить на различных участках дорог города, вне зависимости от их специфики, и на загородных трассах.

— Водителям необходимо понимать, что да, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях «нештрафуемый» предел составляет +9 км/ч, а с учетом погрешности прибора и + 1 в сторону водителя — 10 км/ч. Однако незначительное превышение в последующем может сказаться на тяжести последствий, а также в сторону привлечения водителя к уголовной ответственности, — сообщил представитель ГАИ Андрей Цыдик.