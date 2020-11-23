Как выглядят «четырешки» за 60 тысяч долларов в Минске, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Объем предложения квартир в Минске неуклонно растет, а число сделок купли-продажи неуклонно сокращается . А это значит, что при покупке жилья можно смело торговаться и купить даже четырехкомнатную квартиру с ремонтом (хотя бы минимальным) за примерно 60 тысяч долларов. Вот как выглядят такие варианты.

На Ангарской

За 59,9 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Ангарской, 20, к. 1. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.













В 2017 году в доме прошел капитальный ремонт. Заменены кровля, коммуникации, а также утеплен и покрашен фасад. В квартире остается мебель, сказано в объявлении.

















Квартира хоть и находится далеко от центра, но близко от метро «Могилевская».

В Серебрянке

За 60 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1972 года на улице Плеханова, 119. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.









В объявлении сказано, что окна квартиры выходят на две стороны, а фасад дома утеплен.

















Квартира находится далековато от цента и метро, но зато недалеко от парка и водоема.

В Серебярнке

За 60,5 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1972 года на проспекте Рокоссовского, 47. Площадь — 57 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.













В квартире есть металлическая входная дверь, встроенные шкафы, кухонная мебель с газовой варочной панелью и кладовка. На полу — линолеум, в кухне и санузлах — плитка.

















Эта квартира тоже находится далековато от цента и метро, но зато недалеко от парка и водоема.

На Востоке

За 61,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1970 года на улице Калиновского, 46. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.













В 2017 году в доме был капремонт с утеплением фасада и заменой коммуникаций.

















Квартира находится в одном из лучших советских районов Минска, но в самой его дальней точке от метро, а также на последнем — пятом этаже.

В Серебрянке

За 62,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1980 года на улице Плеханова, 83. Площадь — 58,6 квадратных метров. Площадь кухни — 6 метров.













В квартире стоят стеклопакеты (в том числе и на балконе), заменены межкомнатные двери, оклеены обои, уложен линолеум, заменены трубы в санузле и кухне.

В комнатах установлены шкафы-купе. В одной из спален и зале есть кондиционеры.

















Визуально в этой квартире сделан наиболее адекватный ремонт для того, чтобы сразу заселиться. Но находится она на последнем — пятом этаже.

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Все варианты «четырешек» за 60 тысяч во многом схожи: все они находятся в панельных пятиэтажках брежневской эпохи. У всех, по сути, одна и та же планировка с проходной комнатой. Площадь у всех тоже около 60 квадратных метров.

Поэтому разница только в этаже, состоянии квартиры, дома и в расположении.