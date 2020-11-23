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Как выглядят «четырешки» за 60 тысяч долларов в Минске, где можно жить
Источник материала: Tut.by
Объем предложения квартир в Минске неуклонно растет, а число сделок купли-продажи неуклонно
На Ангарской
За 59,9 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Ангарской, 20, к. 1. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.
В 2017 году в доме прошел капитальный ремонт. Заменены кровля, коммуникации, а также утеплен и покрашен фасад. В квартире остается мебель, сказано в объявлении.
Квартира хоть и находится далеко от центра, но близко от метро «Могилевская».
В Серебрянке
За 60 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1972 года на улице Плеханова, 119. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.
В объявлении сказано, что окна квартиры выходят на две стороны, а фасад дома утеплен.
Квартира находится далековато от цента и метро, но зато недалеко от парка и водоема.
В Серебярнке
За 60,5 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1972 года на проспекте Рокоссовского, 47. Площадь — 57 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.
В квартире есть металлическая входная дверь, встроенные шкафы, кухонная мебель с газовой варочной панелью и кладовка. На полу — линолеум, в кухне и санузлах — плитка.
Эта квартира тоже находится далековато от цента и метро, но зато недалеко от парка и водоема.
На Востоке
За 61,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1970 года на улице Калиновского, 46. Площадь — 59 квадратных метров. Площадь кухни — 6,2 метра.
В 2017 году в доме был капремонт с утеплением фасада и заменой коммуникаций.
Квартира находится в одном из лучших советских районов Минска, но в самой его дальней точке от метро, а также на последнем — пятом этаже.
В Серебрянке
За 62,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1980 года на улице Плеханова, 83. Площадь — 58,6 квадратных метров. Площадь кухни — 6 метров.
В квартире стоят стеклопакеты (в том числе и на балконе), заменены межкомнатные двери, оклеены обои, уложен линолеум, заменены трубы в санузле и кухне.
Визуально в этой квартире сделан наиболее адекватный ремонт для того, чтобы сразу заселиться. Но находится она на последнем — пятом этаже.
***
Все варианты «четырешек» за 60 тысяч во многом схожи: все они находятся в панельных пятиэтажках брежневской эпохи. У всех, по сути, одна и та же планировка с проходной комнатой. Площадь у всех тоже около 60 квадратных метров.
Поэтому разница только в этаже, состоянии квартиры, дома и в расположении.
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Квартиры находятся не только на окраинах.
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