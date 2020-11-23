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МВД: задержаны брестчане, которые вывесили чучела с надписями «ОМОН», «МЕНТ» и «Лжец», а также подожгли покрышки

23.11.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает официальный Telegram-канал МВД, 11 ноября ОМОН задержал нескольких мужчин и женщину из Бреста в возрасте от 26 до 38 лет. «Компания подозревается в том, что незаконно вмешалась в функционирование систем, обеспечивающих безопасность движения железнодорожного транспорта, разбила стекла в „опорке“, подожгла шины на дороге и развесила ростовые куклы с циничными надписями, призывающими к насилию над милиционерами», — сообщает МВД.

«Установлено, что брестчане самостоятельно изготовили чучела с надписями „ОМОН“, „МЕНТ“ и „Лжец“, после чего 21 октября в областном центре повесили их на деревьях и ограждении путепровода „Западный обход“», — говорится в сообщении.

«Также 29 октября на перегоне вблизи станции Тэвли (Кобринский район) злоумышленники заблокировали металлической проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. Это вызвало задержку составов и сбой графика. После этого, ночью 8 и 9 ноября, задержанные хулиганили: сначала подожгли на проезжей части автомобильные покрышки, а затем камнями разбили стекла в городском опорном пункте охраны правопорядка.

Следователи дали правовую оценку действиям горожан и признали их подозреваемыми по ранее возбужденным уголовным делам за хулиганства, в том числе особо злостное, а также умышленное приведение в негодность путей сообщения. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключает МВД.

 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщает официальный Telegram-канал МВД, 11 ноября ОМОН задержал нескольких мужчин и женщину из Бреста в возрасте от 26 до 38 лет. «Компания подозревается в том, что...
 
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