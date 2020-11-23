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Солист «Петли Пристрастия», музыкант группы «Аддис Абеба» и легкоатлет Николай Шубенок. Кого из знаменитостей задержали на вчерашнем протесте?

23.11.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, вчера на акциях протеста, по данным МВД, было задержано 345 человек. Среди них в очередной раз оказались и знаменитости. Итак, в списках задержанных значится солист «Петли Пристрастия» и участник группы «Кассиопея» Илья Черепко-Самохвалов, музыкант «Аддис Абеба» Тимур Рейзис и легкоатлет Николай Шубенок. Рассказываем о них подробнее.

Музыкант Илья Черепко-Самохвалов

Факт задержания солиста «Петли Пристрастия» и группы «Кассиопея» Onliner подтвердил близкий друг Ильи Черепко-Самохвалова.

— Пока никаких подробностей по поводу его задержания нет. Мы знаем только то, что слушание по его делу перенесено на завтра, — рассказал нам Игорь Корзун.

«Петля Пристрастия» — белорусская пост-панк-группа, основанная в 2004 году в Минске. В состав входит пять человек, на счету пять полноформатных альбомов. «Петля Пристрастия» достаточно часто гастролирует по Беларуси, России, Прибалтике и Украине. Концерт «Петли Пристрастия» проходил даже в эфире Onliner.

Солист «Петли Пристрастия», музыкант группы «Аддис Абеба» и легкоатлет Николай Шубенок. Кого из знаменитостей задержали на вчерашнем протесте?

«Кассиопея» — одна из самых самобытных и необычных белорусских групп. Кстати, недавно у нее вышел новый альбом. О нем мы писали здесь.

Легкоатлет Николай Шубенок

Вчера в эфире АТН появилось видео, на котором мужчину, прыгнувшего в реку во время акций протеста, спрашивают, зачем он это сделал.

— Я испугался издевательств надо мной, — комментирует он на камеру.

Ему также задают вопрос, хочет ли он сказать спасибо сотрудникам милиции за то, что они достали его из реки. Мужчина отвечает утвердительно и благодарит силовиков.

Сегодня оказалось, что на видео — известный легкоатлет Николай Шубенок. Он выступал за сборную Беларуси по легкой атлетике в 2004—2013 годах. Шубенок — трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летних Олимпийских игр в Пекине. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Вот как он прокомментировал произошедшее в одном из спортивных чатов: «Со мной все хорошо, спасибо. Получил по спине и голове от ОМОНа, от которого убежал. Второй бус высадил, скорее всего, молодежь в виде 3214, которые меня догоняли и прописали две просечки. Я и решил прыгать в водоем за библиотекой — это меня спасло. Они достали меня из воды с пробитой головой всего трясущегося и побоялись, передали скорой».

Музыкант «Аддис Абеба» Тимур Рейзис

В воскресенье также стало известно о задержании клавишника группы «Аддис Абеба» Тимура Рейзиса.

Солист «Петли Пристрастия», музыкант группы «Аддис Абеба» и легкоатлет Николай Шубенок. Кого из знаменитостей задержали на вчерашнем протесте?

«Аддис Абеба» — это белорусская регги-группа. Коллектив выступает с 2002 года. Первоначально это был гомельский коллектив, однако спустя несколько лет лидер группы Дмитрий Иванов переехал в Минск, к нему присоединились музыканты столичных групп «Хайле Туммс» и «Вирус Лиха».

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, вчера на акциях протеста, по данным МВД, было задержано 345 человек. Среди них в очередной раз оказались и знаменитости. Итак, в списках задержанных...
 
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