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Самая престижная профессия — программист, а учитель — нет

23.11.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исследование проводилось в России, но наверняка во многом созвучно атмосфере, царящей в Беларуси. Компания HeadHunter опросила несколько тысяч человек, чтобы определить список наиболее и наименее престижных, по мнению респондентов, профессий, пишет «РИА Новости».

С большим отрывом от остальных лидирует профессия программиста, которую считают наиболее престижной 17% опрошенных людей. Вторую позицию делят директор и топ-менеджер (13%), третью — президент, инженер и врач (по 4%). Наименее престижной среди россиян считается профессия уборщика (17%). Следом идут продавец и кассир (13%), дворник (12%) и учитель (4%).

По словам респондентов, в первую очередь уровень престижности профессии определяется величиной зарплаты. Кроме того, в зачет идут уважение в социуме и общественная польза.

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Исследование проводилось в России, но наверняка во многом созвучно атмосфере, царящей в Беларуси. Компания HeadHunter опросила несколько тысяч человек, чтобы...
 
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