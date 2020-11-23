ГАИ проконтролирует, «переобулись» ли водители на зиму. У тех, кто не успел, в запасе осталась неделя

Источник материала: Onliner

С 25 ноября по 4 декабря 2020 года пройдет республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат контроль за обязательным оборудованием зимними шинами транспортных средств, а также недопущением неисправностей, при которых запрещается их участие в дорожном движении.

В ГАИ Минска напомнили, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек). Также запрещено участие в дорожном движении транспортных средств с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины (до 27 рублей). Повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства повлечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).

— Эффективность использования зимних шин очевидна. Однако нельзя забывать и о манере езды по зимней дороге: снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, начинать торможение заранее, отказаться от лишних перестроений и опережений. И помнить о наиболее опасных в зимний период местах — это мосты и путепроводы (они продуваются сверху и снизу, поэтому здесь всегда лед), перекрестки и остановки общественного транспорта (тормозящие и стартующие машины укатывают лед), — подчеркнула начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.

Между тем водители, кажется, понемногу привыкают к зимней погоде. В прошедшие выходные условия были сложными, однако какого-то всплеска аварийности в столице не произошло: 115 ДТП и без пострадавших (для сравнения, в прошлые выходные случилось 128 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения).

— Столичная Госавтоинспекция благодарит участников дорожного движения за внимательность и осмотрительность, — отметила Александра Попова.

На текущей неделе в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, уровень температуры воздуха опустится до 1 градуса Цельсия, а на отдельных участках дорог появится гололедица. Ночью возможны минусовые температуры.

— В условиях гололедицы Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать оптимальную скорость и соблюдать скоростной режим. Направление движения стоит менять постепенно, а повороты следует совершать на минимальной скорости. Особое внимание уделите подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта — из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь, — добавили в Госавтоинспекции.