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«Вести дела с мужем можно — он нормальный». Как провалился этот семейный бизнес и почему жена начала новый
23.11.2020 17:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Вот так у нас точно не будет» — как мы открывали фотостудию
— В 2018 году я устроилась работать в турагентство. Но сразу понимала, что это — ненадолго. Мой муж постоянно искал возможности заработать где-то еще, помимо основной работы. А по вечерам мы обсуждали, что можем предпринять, чтобы выбраться из вечной кабалы и перестать работать на кого-то.
Однажды заговорили о том, что могли бы открыть свою фотостудию. Тогда нас не смутило, что студий в Воронеже уже несколько десятков, и конкурировать будет очень тяжело.
Я могла бы рассказывать о том, что фотостудия была моей давней мечтой и делом для души, возможностью творить и делать мир лучше… Но правда в том, что мы с мужем просто хотели денег. А все остальное было на втором плане.Как бы то ни было, мы загорелись идеей. Казалось, что это «непыльный» и сплошь выгодный проект: просто наводишь красоту в помещении, покупаешь оборудование и зарабатываешь. По крайней мере, так мы видели перспективы.
Начали с поиска помещения для студии. Понимали, что место должно быть удобным по расположению и транспортной доступности, а сама студия — с высокими потолками. Пересмотрели кучу вариантов, съездили на просмотр в некоторые из понравившихся. Я влюбилась в одно из помещений. Это было чистое офисное здание с настоящими красными кирпичными стенами и теплыми полами. Там было доступно 90 м2 в аренду — как раз то, что нужно для просторной студии с несколькими отдельными зонами для съемок. К тому же управляющий был очень приятным человеком, а само здание находилось в 10 минутах от нашего дома — это мы особенно оценили во время ремонта.
Аренда помещения обходилась нам в 35 тыс. рос. руб. в месяц (около $ 570 в 2018 году). Это была немалая сумма, но мы в себя верили. Решили, что для старта возьмем кредит — на 500 тыс. рос. руб. (около $ 8,2 тыс.).
Когда приступили к ремонту помещения, я часами перебирала варианты оформления на сайтах с интерьерами.
Смотрела на другие воронежские фотостудии и говорила: «Вот так у нас точно не будет!»Помещение решили разделить на 3 части. В дальней от входа зоне обустроили гримерку, склад и зону с обычными фонами. Выделили пространство и выкрасили стены в белый цвет. Подумаешь — покрасить две небольшие стены, да? Мы убили на это три дня. А самым сложным было отмыть полы. Я за всю свою жизнь не мыла столько полов, как за год существования студии!
Ремонт мы делали больше месяца. За это время также закупили оборудование и заказали мебель для студии. Но на все, что хотелось, нам бы не хватило, поэтому часть вещей мы просто принесли из своей квартиры — так мы лишились любимого кресла и новогодней елки:) Два следующих Новых года дома елки не было.
Студия открылась 1 декабря. Взятой в кредит суммы хватило всего на первые несколько месяцев аренды — основную часть потратили на ремонт и закупку оборудования для студии.
Чтобы понять, как все смотрится, я сама устраивала фотосессии — проводила их бесплатно или за символические 500 рос. руб. (около $ 8). Но смотрела на получившиеся фото и понимала — все не то и не так! Начинала перестановки, замену отдельных элементов интерьера, пока не добивалась желаемой картинки.
«Все делали сами и очень выматывались» — как мы пытались заставить проект «взлететь»
В студии мы с мужем занимались абсолютно всем — были дизайнерами, электриками, администраторами, фотографами, уборщиками, бухгалтерами, генераторами идей и просто на побегушках. SMM для студии тоже делали мы. Муж осваивал работу «ВКонтакте», я отвечала за Instagram.
Семья тоже участвовала: моя мама шила шторы, а бабушка поделилась плошками с цветами, сестра помогала идеями. Я забрала мамины парадные платья, которые лежали на случай «я похудею», чтобы сдавать их в аренду на время съемки.
Даже наша собака принимала участие в процессе! Пес был моделью и тем, с кем можно «поговорить», пока красишь/двигаешь/отмываешь.
Мы быстро поняли, что нас с мужем не хватит на все и сразу. Но чтобы нанять специалистов по всем направлениям, нужны были деньги, а они у нас закончились. Поэтому все делали сами. И очень выматывались.
Мечта — быть успешной бизнесвумен — таяла на глазах. Но я читала много литературы о бизнесе и понимала, что первый год — самый сложный. Думала, что надо просто держаться.К тому же чем больше своих сил и времени мы вкладывали в проект, тем больше любили студию и хотели, чтобы она стала успешной.
Прошло два месяца после открытия студии. А мы все так же продолжали работать «в минус». Это было обидно. Но я не знаю ни одного предпринимателя, который сразу вышел бы в плюс. В таких условиях и речи не могло быть о том, чтобы я или муж уволились с наемной работы.
Мое расписание в тот период было просто сумасшедшим. Я работала по графику 2 через 2 в турагентстве: два дня с 10 до 21 в турагентстве, потом два дня пропадала в студии. И так постоянно без выходных и праздников. А в соцсетях «дежурила» днем и ночью. Если в студии не было записи, мы работали онлайн, искали клиентов.
При этом записей было немного — всего 5–7 в неделю. Помню, как работала с температурой, а съемки были только в 11:00 и 15:00 — даже в не самое ходовое время. Между этими съемками я просто легла на кровать в студии, закрыла глаза и уснула.
Студии нужен был новый декор, так как новогодние елки уже стали неактуальны. Подумали и решили, что перекрасим наш красный кирпич в… красный кирпич! Ну, гениально же!Дело в том, что натуральный кирпич некрасиво и плоско смотрелся на фото.
Поэтому я однажды морозным утром пошла в студию красить стены. Весь день там провела в обнимку с кистью. А потом пришел муж и говорит: «Нет, не то. Давай смывать». И как мы умудрились за год вечного ремонта ни разу не развестись? Просто понимали, насколько важно быть командой: если один говорит, что не нравится, — переделываем, пока результат не устроит обоих.
В итоге я как хороший бизнес-партнер начала смывать недавно нанесенную краску. Но если покрасить натуральный кирпич краской, то она впитывается в поры — никак ее не смоешь! Зато в итоге размытый и размазанный тряпками цвет оказался именно тем, что было нужно. Правда, сами стены пачкали, если к ним прикоснуться. Поэтому пришлось покрывать их сверху лаком.
«Закрыть бизнес так же сложно, как и открыть» — как мы прощались со студией
Несмотря на все наши усилия, в апреле съемки прекратились совсем. Мы платили за аренду, рассчитывались по кредиту, но ничего не зарабатывали. Вдобавок меня уволили из турагентства.
Мы делали много бесплатных крутых фотопроектов, но они не приводили к нам клиентов. Придумывали различные локации для детских съемок, чтобы отстроиться от конкурентов, — делали все своими руками по ночам. У нас проводили съемки для журналов, снимали блогеров, детей фотомоделей, были нетворкинги и вечеринки… Но не было прибыли, а стоимость аренды росла.
В конце лета муж начал говорить о закрытии. А я все еще надеялась и лепетала: «Просто сейчас не сезон», «С ноября опять будут новогодние съемки, и тогда точно все окупим...»Но наступил ноябрь, а за ним и декабрь. И, несмотря на то, что съемок в студии было больше, зарабатывать достаточно мы не стали. Решили, что пора быть честными с самими собой и закрывать фотостудию.
Когда в последние месяцы у нас были мероприятия, мы никому не говорили о закрытии. Было грустно смотреть на нетворкинг-вечеринку и понимать, что она — последняя.
Но закрыть бизнес оказалось так же сложно, как и открыть. Последним рабочим днем считалось 30 декабря. За месяц мы предупредили арендодателя о том, что съезжаем. Нам любезно предоставили новогодние каникулы бесплатно, чтобы перевезти все вещи.
Две недели мы собирали вещи во время съемок. Постепенно складывали то, что точно не понадобится. Когда 2 января все еще отмечали Новый год, мы уже разбирали мебель. Сейчас наши студийные вещи хранятся везде, где можно: на даче, в гаражах, в квартирах родителей, у нас дома. Многое мы продали и подарили, что-то просто выкинули.
Когда из студии увезли всю мебель, сняли декор, она снова стала обычным офисом — стало легче с ней расставаться. Как будто ничего и не было.
В первый рабочий день после праздничных каникул я принесла арендодателю ключи от помещения. И получила счет на 10 тыс. рос. руб. (около $ 140). Класс! Договоры? Нет, не знаю и ничего не помню. Вот вам еще один сюрприз в мире бизнеса!Любой бизнес — это сложно. Он требует много отдачи. Для нас фотостудия была второй работой. У нас не было опыта ведения бизнеса и не было знакомых, у которых можно спросить совета. Мы провалились с поиском клиентов. Рекламу в соцсетях, сарафанное радио, акции, различные медийные проекты мы запускали, но они не работали так, как надо. Потому что каждым делом должен заниматься профессионал. А мы с мужем занимались всем этим сами.
Как я уже говорила, первый год в бизнесе один из самых сложных. И мы его не прошли. Жалею ли я о студии? Нет. Это отличный опыт, который показал мне две вещи:
Новое начало: как я пришла в проект, который изначально не впечатлил
Когда студия работала 4-й месяц, знакомые предложили мне присоединиться к еще одному любопытному проекту — развивать мессенджер CityTok. Но тогда идея меня не впечатлила, поскольку была основная работа + фотостудия — не было свободного времени. Но когда стало понятно, что студия не выживет, а в найм я возвращаться не хочу, я мысленно вернулась к предложению знакомых и решила рассмотреть его еще раз.
Компания CLGROUP — разработчик собственного приложения CityTok, аналога китайского WeChat. Это мессенджер, с помощью которого можно не только общаться, но и покупать одежду, украшения, лекарства, мебель и многое другое. Приложение в данном случае выступает виртуальной дисконтной картой, на которую начисляются бонусы за каждую покупку. Например, можно вызывать Яндекс.Такси и расплачиваться накопленными бонусами.
Сейчас у CityTok более 12 000 партнеров в 10 странах — магазинов и компаний в сфере услуг и торговли. Бизнес может стать партнером мессенджера — есть два варианта сотрудничества:
Сначала я стала просто пользователем. Изучила сайт, сделала пробные покупки, разобралась, как все работает. Постепенно втянулась в процесс. Рассказала семье и подружкам. Увидела, что это работает и вызывает у меня искренний интерес.
А потом подумала: почему бы не попробовать развивать CityTok в Воронеже и не стать бизнес-партнером? Я поняла, что такая деятельность оптимально подходит.
Мне важно, чтобы меня никто не контролировал, не указывал, что и как делать, когда работать, а когда нет. Я хочу полностью самостоятельно распоряжаться своим временем.Проект как раз давал возможность двигаться в своем темпе. Никто не заставлял меня рано вставать и ехать в офис, если я не хотела. Я могла работать дома, в кафе, да хоть на лавочке в сквере — там, где комфортно.
Кроме того, мне понравилась сама идея помогать малому и среднему бизнесу. Моей студии в свое время так не хватало этой помощи! Поэтому я прекрасно понимала, как сервис может привести клиентов таким же небольшим проектам, в которых люди бьются над теми же проблемами, что и мы с мужем в свое время.
Я стала партнером CLGROUP и начала помогать развивать проект в Воронеже — заплатила 300 000 рос. руб. (около $ 3 950). Мои траты включают доступ к программному обеспечению CLGROUP и обслуживание личного кабинета. За счет компании я прохожу обучение по продажам, по мотивации, по работе в команде. Чему-то обучаюсь самостоятельно — например, ведению аккаунта в Instagram.
Расскажу про то, как работает филиал в Воронеже, которым занимаюсь непосредственно я. У нас примерно 3 000 пользователей и 50 офлайн-партнеров.
«Планируем выйти на миллиард пользователей»: как мы развиваем проект
Моя роль в проекте была следующей: я должна была развивать CityTok в своем городе. Это значит, что в мою сферу ответственности входили привлечение новых пользователей в приложение и набор команды.
Я начала с поиска и набора команды. Понимала, что в одиночку развивать такой масштабный проект не получится. Набрала небольшую группу заинтересованных людей и вместе с ними начала привлекать обычных пользователей — т.е. наращивать количество регистраций в приложении. Для этого мы использовали продвижение в социальных сетях и сами выступали «блогерами», которые рекламируют мессенджер.
Команда работает в офисе — всего 20 человек. У нас есть внутренние KPI, при выполнении которых CLGROUP оплачивает аренду офиса. Зарплата сотрудников зависит от того, сколько партнеров и новых пользователей удалось привлечь.
Параллельно с набором клиентской базы мы начали работу по привлечению к партнерству организации в городе.
Мы с командой были одними из первых в городе. Было много чего непонятного: как привлекать пользователей, работать с возражениями от бизнеса и т.д. Помогали коллеги из других городов. У нас есть общие чаты с другими партнерами компании в разных городах, где можно задать любой вопрос и получить ответ. Сложно организовать себя, перестроить свой привычный режим. Сложно запоминать большой объем новой информации, но постепенно все укладывается в голове.
Сейчас я в поиске людей для расширения команды, так как работы много, и нас на все не хватает. Есть планы выйти из города в область. Я уже присматриваю города и потенциальных партнеров.
У самой компании CLGROUP тоже большие планы по масштабированию. Она уже официально представлена в 10 странах мира, в том числе в Беларуси. Мессенджером пользуется более 700 000 человек. И к 10-летию компании планируется выйти на миллиард пользователей.
Очень часто мне встречаются люди, которые хотят выйти из рутины найма, осуществить свою мечту, но боятся начать. Хочу сказать таким: «Делайте! Не важно, получится или нет. Главное, что вы попробовали».
Приложите максимум усилий для достижения цели. Просчитайте все риски по максимуму. Найдите тех людей, которые вам помогут и подскажут.
Нет денег? Да ни у кого их не было на старте! Большинство бизнесов открыты в кредит. И да, каждый день бизнесы закрываются. Но и открываются тоже ежедневно — сходите в налоговую и посмотрите на очередь! Пройдет время, и вы будете жалеть, что не попробовали. Может быть, все сложится именно так, как вы мечтали.
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«Вести дела с мужем можно — он нормальный». Как провалился этот семейный бизнес и почему жена начала новый
Мария Семенова из Воронежа открыла фотостудию вместе с мужем. Целый год пара пыталась превратить общий проект в успешный бизнес, но потерпела фиаско. Кроме долгов...
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