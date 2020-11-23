«Вести дела с мужем можно — он нормальный». Как провалился этот семейный бизнес и почему жена начала новый

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Мария Семенова из Воронежа открыла фотостудию вместе с мужем. Целый год пара пыталась превратить общий проект в успешный бизнес, но потерпела фиаско. Кроме долгов по кредиту, студийного реквизита и уймы фотографий на память студия ничего им не оставила. Тогда Мария вошла в партнерство с компанией CLGPOUR и начала развивать в Воронеже мессенджер CityTok , который представляет собой аналог китайского WeChat. О том, как пережить провал и найти дело, в котором «ты сам себе хозяин», Мария рассказала в материале.

«Вот так у нас точно не будет» — как мы открывали фотостудию

— В 2018 году я устроилась работать в турагентство. Но сразу понимала, что это — ненадолго. Мой муж постоянно искал возможности заработать где-то еще, помимо основной работы. А по вечерам мы обсуждали, что можем предпринять, чтобы выбраться из вечной кабалы и перестать работать на кого-то.

Однажды заговорили о том, что могли бы открыть свою фотостудию. Тогда нас не смутило, что студий в Воронеже уже несколько десятков, и конкурировать будет очень тяжело.

Я могла бы рассказывать о том, что фотостудия была моей давней мечтой и делом для души, возможностью творить и делать мир лучше… Но правда в том, что мы с мужем просто хотели денег. А все остальное было на втором плане. Как бы то ни было, мы загорелись идеей. Казалось, что это «непыльный» и сплошь выгодный проект: просто наводишь красоту в помещении, покупаешь оборудование и зарабатываешь. По крайней мере, так мы видели перспективы.

Начали с поиска помещения для студии. Понимали, что место должно быть удобным по расположению и транспортной доступности, а сама студия — с высокими потолками. Пересмотрели кучу вариантов, съездили на просмотр в некоторые из понравившихся. Я влюбилась в одно из помещений. Это было чистое офисное здание с настоящими красными кирпичными стенами и теплыми полами. Там было доступно 90 м2 в аренду — как раз то, что нужно для просторной студии с несколькими отдельными зонами для съемок. К тому же управляющий был очень приятным человеком, а само здание находилось в 10 минутах от нашего дома — это мы особенно оценили во время ремонта.



Фото из личного архива

Аренда помещения обходилась нам в 35 тыс. рос. руб. в месяц (около $ 570 в 2018 году). Это была немалая сумма, но мы в себя верили. Решили, что для старта возьмем кредит — на 500 тыс. рос. руб. (около $ 8,2 тыс.).

Когда приступили к ремонту помещения, я часами перебирала варианты оформления на сайтах с интерьерами.

Смотрела на другие воронежские фотостудии и говорила: «Вот так у нас точно не будет!» Помещение решили разделить на 3 части. В дальней от входа зоне обустроили гримерку, склад и зону с обычными фонами. Выделили пространство и выкрасили стены в белый цвет. Подумаешь — покрасить две небольшие стены, да? Мы убили на это три дня. А самым сложным было отмыть полы. Я за всю свою жизнь не мыла столько полов, как за год существования студии!

Ремонт мы делали больше месяца. За это время также закупили оборудование и заказали мебель для студии. Но на все, что хотелось, нам бы не хватило, поэтому часть вещей мы просто принесли из своей квартиры — так мы лишились любимого кресла и новогодней елки:) Два следующих Новых года дома елки не было.



Фото из личного архива

Студия открылась 1 декабря. Взятой в кредит суммы хватило всего на первые несколько месяцев аренды — основную часть потратили на ремонт и закупку оборудования для студии.

Чтобы понять, как все смотрится, я сама устраивала фотосессии — проводила их бесплатно или за символические 500 рос. руб. (около $ 8). Но смотрела на получившиеся фото и понимала — все не то и не так! Начинала перестановки, замену отдельных элементов интерьера, пока не добивалась желаемой картинки.

«Все делали сами и очень выматывались» — как мы пытались заставить проект «взлететь»

В студии мы с мужем занимались абсолютно всем — были дизайнерами, электриками, администраторами, фотографами, уборщиками, бухгалтерами, генераторами идей и просто на побегушках. SMM для студии тоже делали мы. Муж осваивал работу «ВКонтакте», я отвечала за Instagram.

Семья тоже участвовала: моя мама шила шторы, а бабушка поделилась плошками с цветами, сестра помогала идеями. Я забрала мамины парадные платья, которые лежали на случай «я похудею», чтобы сдавать их в аренду на время съемки.



Фото из личного архива

Даже наша собака принимала участие в процессе! Пес был моделью и тем, с кем можно «поговорить», пока красишь/двигаешь/отмываешь.

Мы быстро поняли, что нас с мужем не хватит на все и сразу. Но чтобы нанять специалистов по всем направлениям, нужны были деньги, а они у нас закончились. Поэтому все делали сами. И очень выматывались.

Мечта — быть успешной бизнесвумен — таяла на глазах. Но я читала много литературы о бизнесе и понимала, что первый год — самый сложный. Думала, что надо просто держаться. К тому же чем больше своих сил и времени мы вкладывали в проект, тем больше любили студию и хотели, чтобы она стала успешной.



Фото из личного архива

Прошло два месяца после открытия студии. А мы все так же продолжали работать «в минус». Это было обидно. Но я не знаю ни одного предпринимателя, который сразу вышел бы в плюс. В таких условиях и речи не могло быть о том, чтобы я или муж уволились с наемной работы.

Мое расписание в тот период было просто сумасшедшим. Я работала по графику 2 через 2 в турагентстве: два дня с 10 до 21 в турагентстве, потом два дня пропадала в студии. И так постоянно без выходных и праздников. А в соцсетях «дежурила» днем и ночью. Если в студии не было записи, мы работали онлайн, искали клиентов.



Фото из личного архива

При этом записей было немного — всего 5–7 в неделю. Помню, как работала с температурой, а съемки были только в 11:00 и 15:00 — даже в не самое ходовое время. Между этими съемками я просто легла на кровать в студии, закрыла глаза и уснула.

Студии нужен был новый декор, так как новогодние елки уже стали неактуальны. Подумали и решили, что перекрасим наш красный кирпич в… красный кирпич! Ну, гениально же! Дело в том, что натуральный кирпич некрасиво и плоско смотрелся на фото.

Поэтому я однажды морозным утром пошла в студию красить стены. Весь день там провела в обнимку с кистью. А потом пришел муж и говорит: «Нет, не то. Давай смывать». И как мы умудрились за год вечного ремонта ни разу не развестись? Просто понимали, насколько важно быть командой: если один говорит, что не нравится, — переделываем, пока результат не устроит обоих.

В итоге я как хороший бизнес-партнер начала смывать недавно нанесенную краску. Но если покрасить натуральный кирпич краской, то она впитывается в поры — никак ее не смоешь! Зато в итоге размытый и размазанный тряпками цвет оказался именно тем, что было нужно. Правда, сами стены пачкали, если к ним прикоснуться. Поэтому пришлось покрывать их сверху лаком.

«Закрыть бизнес так же сложно, как и открыть» — как мы прощались со студией

Несмотря на все наши усилия, в апреле съемки прекратились совсем. Мы платили за аренду, рассчитывались по кредиту, но ничего не зарабатывали. Вдобавок меня уволили из турагентства.



Фото из личного архива

Мы делали много бесплатных крутых фотопроектов, но они не приводили к нам клиентов. Придумывали различные локации для детских съемок, чтобы отстроиться от конкурентов, — делали все своими руками по ночам. У нас проводили съемки для журналов, снимали блогеров, детей фотомоделей, были нетворкинги и вечеринки… Но не было прибыли, а стоимость аренды росла.

В конце лета муж начал говорить о закрытии. А я все еще надеялась и лепетала: «Просто сейчас не сезон», «С ноября опять будут новогодние съемки, и тогда точно все окупим...» Но наступил ноябрь, а за ним и декабрь. И, несмотря на то, что съемок в студии было больше, зарабатывать достаточно мы не стали. Решили, что пора быть честными с самими собой и закрывать фотостудию.

Когда в последние месяцы у нас были мероприятия, мы никому не говорили о закрытии. Было грустно смотреть на нетворкинг-вечеринку и понимать, что она — последняя.

Было грустно расставаться со студией. Очень много в нее было вложено сил, энергии, денег. И если бы не аренда 35−38 тыс. рос. руб. (около $ 570) в месяц, она, возможно, существовала бы до сих пор.

Но закрыть бизнес оказалось так же сложно, как и открыть. Последним рабочим днем считалось 30 декабря. За месяц мы предупредили арендодателя о том, что съезжаем. Нам любезно предоставили новогодние каникулы бесплатно, чтобы перевезти все вещи.



Фото из личного архива

Две недели мы собирали вещи во время съемок. Постепенно складывали то, что точно не понадобится. Когда 2 января все еще отмечали Новый год, мы уже разбирали мебель. Сейчас наши студийные вещи хранятся везде, где можно: на даче, в гаражах, в квартирах родителей, у нас дома. Многое мы продали и подарили, что-то просто выкинули.

Когда из студии увезли всю мебель, сняли декор, она снова стала обычным офисом — стало легче с ней расставаться. Как будто ничего и не было.

В первый рабочий день после праздничных каникул я принесла арендодателю ключи от помещения. И получила счет на 10 тыс. рос. руб. (около $ 140). Класс! Договоры? Нет, не знаю и ничего не помню. Вот вам еще один сюрприз в мире бизнеса! Любой бизнес — это сложно. Он требует много отдачи. Для нас фотостудия была второй работой. У нас не было опыта ведения бизнеса и не было знакомых, у которых можно спросить совета. Мы провалились с поиском клиентов. Рекламу в соцсетях, сарафанное радио, акции, различные медийные проекты мы запускали, но они не работали так, как надо. Потому что каждым делом должен заниматься профессионал. А мы с мужем занимались всем этим сами.

Как я уже говорила, первый год в бизнесе один из самых сложных. И мы его не прошли. Жалею ли я о студии? Нет. Это отличный опыт, который показал мне две вещи:

Вести бизнес с мужем можно. Он нормальный:)

Я не хочу иметь свой традиционный бизнес.

Новое начало: как я пришла в проект, который изначально не впечатлил

Когда студия работала 4-й месяц, знакомые предложили мне присоединиться к еще одному любопытному проекту — развивать мессенджер CityTok. Но тогда идея меня не впечатлила, поскольку была основная работа + фотостудия — не было свободного времени. Но когда стало понятно, что студия не выживет, а в найм я возвращаться не хочу, я мысленно вернулась к предложению знакомых и решила рассмотреть его еще раз.

Компания CLGROUP — разработчик собственного приложения CityTok, аналога китайского WeChat. Это мессенджер, с помощью которого можно не только общаться, но и покупать одежду, украшения, лекарства, мебель и многое другое. Приложение в данном случае выступает виртуальной дисконтной картой, на которую начисляются бонусы за каждую покупку. Например, можно вызывать Яндекс.Такси и расплачиваться накопленными бонусами.



Фото из личного архива

Сейчас у CityTok более 12 000 партнеров в 10 странах — магазинов и компаний в сфере услуг и торговли. Бизнес может стать партнером мессенджера — есть два варианта сотрудничества:

Компания платит комиссию CLGROUP с каждой совершенной покупки, если клиент пришел от CityTok. Тогда орагнизация размещает свои товары или услуги на сайте, в приложении, в чатах, в соцсетях. Разработчик рекламирует предложения компании через мессенджер — пользователи видят товары и могут сделать заказ прямо в CityTok

Если бизнес, помимо размещения в CityTok, хочет оцифровать свою клиентскую базу, отправлять клиентам Push-уведомления, видеть показатели бизнеса, то покупает лицензию — 25 000 рос. руб. (около $ 330) или арендует ее за 3 500 рос. руб./мес. (около $ 46).

Сначала я стала просто пользователем. Изучила сайт, сделала пробные покупки, разобралась, как все работает. Постепенно втянулась в процесс. Рассказала семье и подружкам. Увидела, что это работает и вызывает у меня искренний интерес.

А потом подумала: почему бы не попробовать развивать CityTok в Воронеже и не стать бизнес-партнером? Я поняла, что такая деятельность оптимально подходит.

Мне важно, чтобы меня никто не контролировал, не указывал, что и как делать, когда работать, а когда нет. Я хочу полностью самостоятельно распоряжаться своим временем. Проект как раз давал возможность двигаться в своем темпе. Никто не заставлял меня рано вставать и ехать в офис, если я не хотела. Я могла работать дома, в кафе, да хоть на лавочке в сквере — там, где комфортно.

Кроме того, мне понравилась сама идея помогать малому и среднему бизнесу. Моей студии в свое время так не хватало этой помощи! Поэтому я прекрасно понимала, как сервис может привести клиентов таким же небольшим проектам, в которых люди бьются над теми же проблемами, что и мы с мужем в свое время.



Фото из личного архива

Я стала партнером CLGROUP и начала помогать развивать проект в Воронеже — заплатила 300 000 рос. руб. (около $ 3 950). Мои траты включают доступ к программному обеспечению CLGROUP и обслуживание личного кабинета. За счет компании я прохожу обучение по продажам, по мотивации, по работе в команде. Чему-то обучаюсь самостоятельно — например, ведению аккаунта в Instagram.

Расскажу про то, как работает филиал в Воронеже, которым занимаюсь непосредственно я. У нас примерно 3 000 пользователей и 50 офлайн-партнеров.

Моя команда сотрудников ищет торгово-сервисные предприятия, проводит переговоры, рассказывает о нашей идее, о перспективах. Кто-то берет паузу, чтобы подумать, кто-то соглашается сразу.

«Планируем выйти на миллиард пользователей»: как мы развиваем проект

Моя роль в проекте была следующей: я должна была развивать CityTok в своем городе. Это значит, что в мою сферу ответственности входили привлечение новых пользователей в приложение и набор команды.

Я начала с поиска и набора команды. Понимала, что в одиночку развивать такой масштабный проект не получится. Набрала небольшую группу заинтересованных людей и вместе с ними начала привлекать обычных пользователей — т.е. наращивать количество регистраций в приложении. Для этого мы использовали продвижение в социальных сетях и сами выступали «блогерами», которые рекламируют мессенджер.

Команда работает в офисе — всего 20 человек. У нас есть внутренние KPI, при выполнении которых CLGROUP оплачивает аренду офиса. Зарплата сотрудников зависит от того, сколько партнеров и новых пользователей удалось привлечь.



Фото из личного архива

Параллельно с набором клиентской базы мы начали работу по привлечению к партнерству организации в городе.

Мы с командой были одними из первых в городе. Было много чего непонятного: как привлекать пользователей, работать с возражениями от бизнеса и т.д. Помогали коллеги из других городов. У нас есть общие чаты с другими партнерами компании в разных городах, где можно задать любой вопрос и получить ответ. Сложно организовать себя, перестроить свой привычный режим. Сложно запоминать большой объем новой информации, но постепенно все укладывается в голове.

Сейчас я в поиске людей для расширения команды, так как работы много, и нас на все не хватает. Есть планы выйти из города в область. Я уже присматриваю города и потенциальных партнеров.



Фото из личного архива

У самой компании CLGROUP тоже большие планы по масштабированию. Она уже официально представлена в 10 странах мира, в том числе в Беларуси. Мессенджером пользуется более 700 000 человек. И к 10-летию компании планируется выйти на миллиард пользователей.

Очень часто мне встречаются люди, которые хотят выйти из рутины найма, осуществить свою мечту, но боятся начать. Хочу сказать таким: «Делайте! Не важно, получится или нет. Главное, что вы попробовали».

Приложите максимум усилий для достижения цели. Просчитайте все риски по максимуму. Найдите тех людей, которые вам помогут и подскажут.

Нет денег? Да ни у кого их не было на старте! Большинство бизнесов открыты в кредит. И да, каждый день бизнесы закрываются. Но и открываются тоже ежедневно — сходите в налоговую и посмотрите на очередь! Пройдет время, и вы будете жалеть, что не попробовали. Может быть, все сложится именно так, как вы мечтали.

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