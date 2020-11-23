Германия готова вести переговоры с властями Беларуси о передаче власти

Источник материала: АФН

Германия готова способствовать переговорам с группой представителей режима о возможности диалога на предмет мирной передачи власти Лукашенко белорусскому народу.

Об этом сообщил член Координационного совета РБ Павел Латушко по итогам встречи с депутатами Бундестага и ответственными сотрудниками канцлера Германии.

«Собеседники проинформировали немецкую сторону о ситуации в Беларуси, в том числе о более чем 400 задержанных вчера на мирной манифестации, а также о нарастающих репрессиях в отношении граждан Беларуси», - говорится в сообщении.

«Доведена позиция, что белорусское общество не выступает с позиции геополитического выбора между Западом и Востоком, а борется за свои права. Фактическая ситуация в Беларуси имеет признаки гуманитарного кризиса, который подтверждается полным правовым дефолтом (не действует Конституция, судебная система, органы следствия и прокуратуры, адвокатуры и так далее)», - отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны высказались формирование группы высоких представителей ЕС и России для поиска выхода из белорусского кризиса.

Представители ФРГ заверили, что Германия не признает Александра Лукашенко легитимным президентом и санкционное давление на режим будет усиливаться через широкие персональные и экономические санкции.