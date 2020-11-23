ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Германия готова вести переговоры с властями Беларуси о передаче власти

23.11.2020 17:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Германия готова способствовать переговорам с группой представителей режима о возможности диалога на предмет мирной передачи власти Лукашенко белорусскому народу.

Об этом сообщил член Координационного совета РБ Павел Латушко по итогам встречи с депутатами Бундестага и ответственными сотрудниками канцлера Германии.

«Собеседники проинформировали немецкую сторону о ситуации в Беларуси, в том числе о более чем 400 задержанных вчера на мирной манифестации, а также о нарастающих репрессиях в отношении граждан Беларуси», - говорится в сообщении.

«Доведена позиция, что белорусское общество не выступает с позиции геополитического выбора между Западом и Востоком, а борется за свои права. Фактическая ситуация в Беларуси имеет признаки гуманитарного кризиса, который подтверждается полным правовым дефолтом (не действует Конституция, судебная система, органы следствия и прокуратуры, адвокатуры и так далее)», - отмечается в сообщении.

По итогам встречи стороны высказались формирование группы высоких представителей ЕС и России для поиска выхода из белорусского кризиса.

Представители ФРГ заверили, что Германия не признает Александра Лукашенко легитимным президентом и санкционное давление на режим будет усиливаться через широкие персональные и экономические санкции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия готова способствовать переговорам с группой представителей режима о возможности диалога на предмет мирной передачи власти Лукашенко белорусскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
138% голосов! Власти Фрунзенского района ответили на жалобу о нечестном голосовании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика