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Германия готова вести переговоры с властями Беларуси о передаче власти
Источник материала: АФН
Германия готова способствовать переговорам с группой представителей режима о возможности диалога на предмет мирной передачи власти Лукашенко белорусскому народу.
Об этом сообщил член Координационного совета РБ Павел Латушко по итогам встречи с депутатами Бундестага и ответственными сотрудниками канцлера Германии.
«Собеседники проинформировали немецкую сторону о ситуации в Беларуси, в том числе о более чем 400 задержанных вчера на мирной манифестации, а также о нарастающих репрессиях в отношении граждан Беларуси», - говорится в сообщении.
«Доведена позиция, что белорусское общество не выступает с позиции геополитического выбора между Западом и Востоком, а борется за свои права. Фактическая ситуация в Беларуси имеет признаки гуманитарного кризиса, который подтверждается полным правовым дефолтом (не действует Конституция, судебная система, органы следствия и прокуратуры, адвокатуры и так далее)», - отмечается в сообщении.
По итогам встречи стороны высказались формирование группы высоких представителей ЕС и России для поиска выхода из белорусского кризиса.
Представители ФРГ заверили, что Германия не признает Александра Лукашенко легитимным президентом и санкционное давление на режим будет усиливаться через широкие персональные и экономические санкции.
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Германия готова способствовать переговорам с группой представителей режима о возможности диалога на предмет мирной передачи власти Лукашенко белорусскому...
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