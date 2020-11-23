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Полный паралич судебной системы: свидетели-омоновцы признали, что задержали не того, но судья дал ему 15 суток!!!

23.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судьи в Беларуси уже давно выносят незаконные приговоры, а в последние месяцы они делают это с особым цинизмом - то во время "выездных" заседаний на Окрестина, приговаривая к суткам иногда едва живых и окровавленных людей, то вынося обвинительные приговоры по липовым протоколам и лживым свидетельствам силовиков.

Полный паралич судебной системы: свидетели-омоновцы признали, что задержали не того, но судья дал ему 15 суток!!!
Но 23 ноября судья Советского района Минска Елена Жукович переплюнула всех своих коллег, приговорив человека к 15 суткам наперекор свидетельствам силовиков!

Исторюю расказывает 34-летнего программиста Владимира Чистофорова рассказывает Наша нива.

Его задержади в Минске 22 ноября. Составили традиционный протокол - 23.34.

После задержания парня отвезли в Советское РУВД, оттуда этапировали в Жодино.

Сегодня Чистофорова судили в суде Советского района Минска. 

Судья - Елена Жукович.

Как передают волонтеры, присутствовавшие в зале суда, это было уникальное заседание. 

Свидетели из ОМОНа признали, что на милицейском видео, предоставленном в суд, был не Чистофоров, а другой человек. Просто похожие цвета одежды.

Чистофоров с протоколом был несогласен. Суд объявил перерыв, чтобы разобраться. 

Но результат оказался традиционный - 15 суток.
 
Теги: Минск
 
 
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Судьи в Беларуси уже давно выносят незаконные приговоры, а в последние месяцы они делают это с особым цинизмом - то во время "выездных" заседаний на Окрестина,...
 
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