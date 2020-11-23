Полный паралич судебной системы: свидетели-омоновцы признали, что задержали не того, но судья дал ему 15 суток!!!

судья Советского района Минска Елена Жукович переплюнула всех своих коллег, приговорив человека к 15 суткам наперекор свидетельствам силовиков! Но 23 ноябряпереплюнула всех своих коллег, приговорив человека к 15 суткам наперекор свидетельствам силовиков!





Владимира Чистофорова рассказывает Наша нива. Исторюю расказывает 34-летнего программистарассказывает





Его задержади в Минске 22 ноября. Составили традиционный протокол - 23.34.





После задержания парня отвезли в Советское РУВД, оттуда этапировали в Жодино.





Сегодня Чистофорова судили в суде Советского района Минска.

Судья - Елена Жукович.

Как передают волонтеры, присутствовавшие в зале суда, это было уникальное заседание.





Свидетели из ОМОНа признали, что на милицейском видео, предоставленном в суд, был не Чистофоров, а другой человек. Просто похожие цвета одежды.





Чистофоров с протоколом был несогласен. Суд объявил перерыв, чтобы разобраться.





Но результат оказался традиционный - 15 суток.