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После суда за акцию памяти Бондаренко лидер группы "Старый Ольса" уехал в Украину

23.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыкант Дмитрий Сосновский, лидер группы старинной музыки "Стары Ольса", уехал в Украину. Об этом он сообщил в Фейсбуке.



"В Киеве, у друзей, безопасно. Воспоминания напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, спасательная семья, конспиративный дом, гараж, пацаны, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще множеству добрых людей! Жыве вечна! Мы победим! - написал он.

13 ноября Дмитрия Сосновского задержали в Клецке, где он стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Через три дня он получил штраф 810 рублей.
 
 
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Музыкант Дмитрий Сосновский, лидер группы старинной музыки "Стары Ольса", уехал в Украину. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
 
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