







"В Киеве, у друзей, безопасно. Воспоминания напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, спасательная семья, конспиративный дом, гараж, пацаны, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще множеству добрых людей! Жыве вечна! Мы победим! - написал он.





13 ноября Дмитрия Сосновского задержали в Клецке, где он стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Через три дня он получил штраф 810 рублей.