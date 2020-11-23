Сотрудник Мозырьского НПЗ: Требую уволить идеолога за разжигание ненависти в коллективе

"У нас на предприятии еще в августе генеральному директору было доведено открытое обращение работников ОАО «Мозырьский НПЗ», обеспокоенных происходящими в стране событиями.





До сих пор никаких попыток к диалогу руководство завода не предприняло. Однако в последнее время на отдельных сотрудников оказывается беспрецедентное давление, двое были уволены по надуманным причинам.





В связи с этим я не вижу других способов донести свою обеспокоенность, свою гражданскую позицию до руководства, как вступить в национальную стачку", — объяснил Константин Янкин.









Он отработал на предприятии 6 лет, 4 из которых на руководящей должности. Нефтяник присоединяется к народным требованиям и выдвигает дополнительные к руководству НПЗ.





"С 23 ноября я не выхожу в смену до выполнения требований общенациональной стачки. Вместе с этим у меня есть еще три условия к руководству: восстановление в своих должностях уволенных сотрудников, увольнение с занимаемой должности заместителя гендиректора по идеологической работе за давление, которое он оказывает на работников, за разжигание ненависти между работниками и за антиконституционные действия.





Также требую уволить начальника отдела кадров за недальновидную кадровую политику, которая лишает предприятие будущего развития", — отметил Янкин.