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Сотрудник Мозырьского НПЗ: Требую уволить идеолога за разжигание ненависти в коллективе

23.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» посчитал стачку единственной возможностью объяснить руководству свою позицию.

"У нас на предприятии еще в августе генеральному директору было доведено открытое обращение работников ОАО «Мозырьский НПЗ», обеспокоенных происходящими в стране событиями.

До сих пор никаких попыток к диалогу руководство завода не предприняло. Однако в последнее время на отдельных сотрудников оказывается беспрецедентное давление, двое были уволены по надуманным причинам.

В связи с этим я не вижу других способов донести свою обеспокоенность, свою гражданскую позицию до руководства, как  вступить в национальную стачку", — объяснил Константин Янкин.


Он отработал на предприятии 6 лет, 4 из которых на руководящей должности. Нефтяник присоединяется к народным требованиям и выдвигает дополнительные к руководству НПЗ.

"С 23 ноября я не выхожу в смену до выполнения требований общенациональной стачки. Вместе с этим у меня есть еще три условия к руководству: восстановление в своих должностях уволенных сотрудников, увольнение с занимаемой должности заместителя гендиректора по идеологической работе за давление, которое он оказывает на работников, за разжигание ненависти между работниками и за антиконституционные действия.

Также требую уволить начальника отдела кадров за недальновидную кадровую политику, которая лишает предприятие будущего развития", — отметил Янкин.
 
 
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Сотрудник ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» посчитал стачку единственной возможностью объяснить руководству свою позицию.
 
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