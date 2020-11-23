БАЖ требует освободить журналисток Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленного освобождения из-под стражи журналисток Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и прекращения их уголовного преследования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте БАЖ.



Слева направо - Екатерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич.

В нем отмечается, что на протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы трех белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности.

Корреспондентка портала tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (в статье она приводит свидетельство врача об отсутствии в крови Романа Бондаренко алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей).

Корреспондентки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября.

Кроме них по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе: Артём Богославский, Дмитрий Буянов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Кравчук, Егор Мартинович и Сергей Сацук.

По данным БАЖ, всего за время выборов и после них жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. «На 23 ноября 14 наших коллег находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании», — отмечает БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание, что «свобода выражения мнения и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязательствами государства (в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах, ст. 19)».

БАЖ напоминает, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста наказуемо в уголовном порядке (ст. 198 УК). Кроме того, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за преследование граждан за критику (ст. 197) и другие преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 23 УК).

Белорусская ассоциация журналистов также требует прекратить уголовное преследование и пересмотреть судебные постановления о привлечении к административной ответственности других журналистов и граждан, «осужденных за гарантированные Конституцией Республики Беларусь выражение своего мнения и распространение информации о происходящем в стране». Кроме этого БАЖ требует привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к ответственности согласно законам.

БАЖ призывает белорусскую и международную общественность поддержать эти требования.