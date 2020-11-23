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Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

23.11.2020 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики не дали колонне пенсионеров пройти привычным маршрутом по проспекту Независимости.

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Начавшие движение около 14.00 от костела Святых Симеона и Елены на площади Независимости участники Марша мудрости двигались в сторону Октябрьской площади. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина дорогу колонне преградила цепь силовиков.

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Части людей удалось пройти через подземный переход, часть – пошла в обход кордона.

На перекрестке проспекта и улицы Янки Купалы – снова преграда. Отважные ветераны пошли прямо на снаряженных бойцов и сквозь шеренгу сумели перейти улицу, часть протестующих свернула на Купалы и через сквер вышла к Оперному театру.

Сопровождаемые силовиками пенсионеры дошли до площади Победы. Здесь милиция задержала мужчину с большим бело-красно-белым флагом.

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Марш мудрости в Минске наткнулся на «кордоны твердолобости»

 

Около Оперного омоновцы снова рассекли колонну на две части, одна двинулась по улице Коммунистической, другая – в сторону проспекта Независимости. В районе Осмоловки силовики задержали нескольких участников шествия.

Лишь немногим демонстрантам удалось добраться до площади Якуба Коласа, где обычно завершались марши пенсионеров.

Во время марша ГАИ по пути следования колонны перекрывала отдельные участки проспекта Независимости, улиц Янки Купалы, Максима Богдановича и других. За 15 минут до начала акции столичный метрополитен на полчаса закрыл выходящий на площадь Независимости вестибюль станции "Площадь Ленина".

По сообщениям телеграм-каналов, марш пенсионеров прошел также в Гродно. Около 30 человек с бело-красно-белыми зонтами собрались в парке Жилибера и прошли по улице Социалистической в сторону Немана. Колонну сопровождали четыре милиционера, задержаний не зафиксировано.

 

Фото: Вадима Замировского / БелаПАН, читателей Радыё Свабода и "Нашай Нiвы". 

 
Теги: Гродно
 
 
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Силовики не позволили пенсионерам пройти привычным маршрутом по проспекту Независимости.
 
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