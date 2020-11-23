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Лайнер компании British Airways загорелся в аэропорту в Испании – видео
23.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возгорание произошло прямо в пилотской кабине. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь.
По информации местных властей, в результате пожара никто не пострадал, лайнер был серьезно поврежден. В настоящее время идет разбирательство по факту, специалисты устанавливают причину пожара.
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Пассажирский лайнер Boeing 747-400 компании British Airways загорелся в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
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