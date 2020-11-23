Лайнер компании British Airways загорелся в аэропорту в Испании – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возгорание произошло прямо в пилотской кабине. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь.

По информации местных властей, в результате пожара никто не пострадал, лайнер был серьезно поврежден. В настоящее время идет разбирательство по факту, специалисты устанавливают причину пожара.