Карпенков представлен личному составу внутренних войск МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,23 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков представил нового командующего внутренними войсками – замминистра Николая Карпенкова - личному составу, сообщили во ВВ.

Ранее полковник милиции Карпенков возглавлял ГУБОПиК МВД, на должность замминистра был назначен на прошлой неделе.

Представляя личному составу внутренних войск нового командира, министр поблагодарил военнослужащих "за их службу во время нестабильной политической ситуации в обществе", сообщили Sputnik во ВВ.

Глава милицейского ведомства обозначил основные направления дальнейшей служебной деятельности нового командующего. В свою очередь Карпенков сказал, что "все время замечал, что во внутренних войсках служат люди, глубоко влюбленные в свою работу".

"Много хорошего было до меня, и много мы еще вместе сделаем. Все традиции, которые уже существуют, я клянусь уважать, соблюдать и буду стараться, чтобы наши войска развивались и процветали", – цитирует Карпенкова пресс-служба ВВ.

Затем состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем генерал-майора милиции Юрия Назаренко, которого президент назначил на должность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.

"Меня переполняет гордость за то, что я командовал внутренними войсками. Это особые войска с высоким уровнем дисциплины. Я благодарен каждому офицеру и каждому солдату, стоящему в строю, за их службу" - сказал Назаренко.

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