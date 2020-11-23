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Карпенков представлен личному составу внутренних войск МВД

23.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,23 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков представил нового командующего внутренними войсками – замминистра Николая Карпенкова -  личному составу, сообщили во ВВ.

Ранее полковник милиции Карпенков возглавлял ГУБОПиК МВД, на должность замминистра был назначен на прошлой неделе.

© Photo : МВД Беларуси
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Представляя личному составу внутренних войск нового командира, министр поблагодарил военнослужащих "за их службу во время нестабильной политической ситуации в обществе", сообщили Sputnik во ВВ.

Глава милицейского ведомства обозначил основные направления дальнейшей служебной деятельности нового командующего. В свою очередь Карпенков сказал, что "все время замечал, что во внутренних войсках служат люди, глубоко влюбленные в свою работу".

"Много хорошего было до меня, и много мы еще вместе сделаем. Все традиции, которые уже существуют, я клянусь уважать, соблюдать и буду стараться, чтобы наши войска развивались и процветали", – цитирует Карпенкова пресс-служба ВВ.

Затем состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем генерал-майора милиции Юрия Назаренко, которого президент назначил на должность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.

"Меня переполняет гордость за то, что я командовал внутренними войсками. Это особые войска с высоким уровнем дисциплины. Я благодарен каждому офицеру и каждому солдату, стоящему в строю, за их службу" - сказал Назаренко.

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Теги: Минск
 
 
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Глава МВД поблагодарил военнослужащих за "их службу во время нестабильной политической ситуации в обществе".
 
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