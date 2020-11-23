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В Минске сотрудники ГАИ с мигалками останавливали грузовик, чтобы достать из ниши кошку
Источник материала: Tut.by
В Минске сотрудники ГАИ достали из ниши грузовика кошку, сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел днем 23 ноября на улице Лермонтова. Инспекторы заметили, как из ниши ехавшего спереди грузовика выглядывает кошка. Они включили маячки и остановили транспортное средство.
— Сотрудники ГАИ попытались помочь выбраться кошке, но та испугалась и самостоятельно выскочила на дорогу. Инспекторы поймали животное, уточнили у водителя, где кошка могла запрыгнуть на автомобиль, после чего отвезли ее обратно во двор, — рассказали в милиции.
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Инцидент произошел днем 23 ноября на улице Лермонтова.
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