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В Минске сотрудники ГАИ с мигалками останавливали грузовик, чтобы достать из ниши кошку

23.11.2020 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сотрудники ГАИ достали из ниши грузовика кошку, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел днем 23 ноября на улице Лермонтова. Инспекторы заметили, как из ниши ехавшего спереди грузовика выглядывает кошка. Они включили маячки и остановили транспортное средство.

— Сотрудники ГАИ попытались помочь выбраться кошке, но та испугалась и самостоятельно выскочила на дорогу. Инспекторы поймали животное, уточнили у водителя, где кошка могла запрыгнуть на автомобиль, после чего отвезли ее обратно во двор, — рассказали в милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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