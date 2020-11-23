В Минске сотрудники ГАИ с мигалками останавливали грузовик, чтобы достать из ниши кошку

Источник материала: Tut.by

В Минске сотрудники ГАИ достали из ниши грузовика кошку, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел днем 23 ноября на улице Лермонтова. Инспекторы заметили, как из ниши ехавшего спереди грузовика выглядывает кошка. Они включили маячки и остановили транспортное средство.

— Сотрудники ГАИ попытались помочь выбраться кошке, но та испугалась и самостоятельно выскочила на дорогу. Инспекторы поймали животное, уточнили у водителя, где кошка могла запрыгнуть на автомобиль, после чего отвезли ее обратно во двор, — рассказали в милиции.