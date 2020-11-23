В Шклове Volkswagen вылетел с дороги и врезался в забор. Пострадали двое

Источник материала: Tut.by

В Шклове Volkswagen вылетел с дороги на тротуар и врезался в забор, сообщает УВД Могоблисполкома. Пострадали водитель и пассажир.





ДТП произошло 22 ноября в 23.05 на улице Ленинской. За рулем Volkswagen Passat был 38-летний шкловчанин. По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел складывающиеся погодные условия, потерял контроль над управлением авто.

В результате машина выехала на правый по ходу движения тротуар и врезалась в забор. Пострадал сам водитель и его пассажир, 43-летний житель деревни Малый Старый Шклов, который ехал на переднем сиденье.