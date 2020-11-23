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Как выбрать замшевую сумку: дизайны, советы, тонкости материала
Источник материала: Tut.by
Сумка — стильный предмет гардероба, дополняющий образ и делающий женщину счастливой. Желая выделиться, многие поклонницы моды стараются выбирать аксессуар из изысканных материалов, например — замши, однако опасаются за деликатный материал. Сегодня
Содержание:
О натуральной замше
Натуральная замша — это дубленая кожа некрупных рогатых животных (оленя, ягненка, барана и др.), которая используется в производстве одежды, обуви, аксессуаров. В отличие от искусственной, натуральная замша мягкая на ощупь, эластичная и бархатистая с обеих сторон. Под воздействием снега и дождя натуральная замша не теряет внешний вид и физические свойства, даже если очищать изделие от грязи мыльным раствором.
Замшевые сумки отличаются практичностью, долговечностью и привлекательностью: даже при самом грубом фасоне материал превращает сумку в элегантный аксессуар. Популярность таких сумок обуславливается также возможностью окрашивать замшу в любой пигмент и сочетать с фурнитурой какого угодно типа.
Как выбрать замшевую сумку
В поиске заветной замшевой сумки обратите внимание на несколько параметров, которые помогут сделать быстрый и верный выбор.
Как ухаживать за замшевой сумкой
Прежде чем приобретать замшевую сумку, готовьтесь к дополнительной покупке специальных щеток из резины, щетины или металла. Приспособления понадобятся для удаления грязи и расправления ворса.
Справиться с пылью поможет чистая губка, смоченная в теплой воде или щадящем мыльном растворе. А вот с излишней влагой куда сложнее: чтобы замшевая сумка долго радовала первоначальным видом, рекомендуется использовать водоотталкивающие пропитки.
Для удаления пятен, особенно на светлом материале, советуем наносить специальные растворы. Если их нет или вы поклонница народных средств, ни в коем случае не применяйте абразивы и растворители (например, спирт, ацетон). Не уверены в результате эксперимента — попробуйте нанести средство на изнаночную сторону или кожаную бирку, которая продавалась в комплекте.
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