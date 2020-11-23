Как выбрать замшевую сумку: дизайны, советы, тонкости материала

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Сумка — стильный предмет гардероба, дополняющий образ и делающий женщину счастливой. Желая выделиться, многие поклонницы моды стараются выбирать аксессуар из изысканных материалов, например — замши, однако опасаются за деликатный материал. Сегодня TAM.BY предлагает поговорить о том, как выбрать замшевую сумку и ухаживать за ней, чтобы покупка прослужила долго.

Содержание:

О натуральной замше



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Натуральная замша — это дубленая кожа некрупных рогатых животных (оленя, ягненка, барана и др.), которая используется в производстве одежды, обуви, аксессуаров. В отличие от искусственной, натуральная замша мягкая на ощупь, эластичная и бархатистая с обеих сторон. Под воздействием снега и дождя натуральная замша не теряет внешний вид и физические свойства, даже если очищать изделие от грязи мыльным раствором.

Замшевые сумки отличаются практичностью, долговечностью и привлекательностью: даже при самом грубом фасоне материал превращает сумку в элегантный аксессуар. Популярность таких сумок обуславливается также возможностью окрашивать замшу в любой пигмент и сочетать с фурнитурой какого угодно типа.

Как выбрать замшевую сумку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В поиске заветной замшевой сумки обратите внимание на несколько параметров, которые помогут сделать быстрый и верный выбор.

Определите подлинность кожи. Отличить натуральную замшу от искусственной несложно: если поверхность материала содержит поры, царапины или вмятины, а на ощупь материал бархатистый, то перед вами сумка из натуральной кожи. Кроме того, подлинный материал не будет иметь резкого характерного запаха. Нередко на изделиях ручной работы производители крепят кожаные бирки с логотипом: на них также можно ориентироваться.

Выберите фасон и размер. Замшевая сумка-клатч или сэдл подойдет активным женщинам, которые привыкли брать с собой вещи первой необходимости (телефон, банковскую карту, косметику, ключи). В качестве повседневного варианта также подойдет замшевая сумка средних размеров: с бахромой, удобной ручкой или через плечо. Любительницам больших сумок рекомендуем рассмотреть замшевый рюкзак, сумку-мешок, тоут, саквояж либо классический бочонок.

Найдите нужный цвет. Когда с фасоном определились, можно переходить к выбору цвета. Продумайте, с какими вещами из гардероба планируете носить обновку и приступайте к поиску желаемого цвета. Большинство изделий сегодня представлены в классической нейтральной палитре (от черного до бежевого), однако нетрудно найти фасоны бордо, зеленого, хаки, огненно рыжего и других смелых цветов.

Учтите удобство. Изучая, как выбрать замшевую сумку, некоторые женщины грешат вопросом удобства. В результате покупка «выходит в свет» пару раз и остается заброшенной на дальнюю полку шкафа. Чтобы такого не произошло с вашей сумкой, еще на этапе оценивания устройте примерку: подержите аксессуар в руках, накиньте на плечо, повесьте на руку.

Как ухаживать за замшевой сумкой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прежде чем приобретать замшевую сумку, готовьтесь к дополнительной покупке специальных щеток из резины, щетины или металла. Приспособления понадобятся для удаления грязи и расправления ворса.

Справиться с пылью поможет чистая губка, смоченная в теплой воде или щадящем мыльном растворе. А вот с излишней влагой куда сложнее: чтобы замшевая сумка долго радовала первоначальным видом, рекомендуется использовать водоотталкивающие пропитки.

Для удаления пятен, особенно на светлом материале, советуем наносить специальные растворы. Если их нет или вы поклонница народных средств, ни в коем случае не применяйте абразивы и растворители (например, спирт, ацетон). Не уверены в результате эксперимента — попробуйте нанести средство на изнаночную сторону или кожаную бирку, которая продавалась в комплекте.

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