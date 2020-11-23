В Лидском районе водитель насмерть сбил человека и скрылся

Источник материала: Onliner

По информации Следственного комитета, 23 ноября в милицию поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги вблизи Лиды тела мужчины с признаками насильственной смерти.

«На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 63-летний местный житель шел по краю проезжей части, где был смертельно травмирован автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В настоящее время личность водителя устанавливается», — проинформировали в Следственном комитете.

Свидетелей ДТП просят отозваться и позвонить в УСК по Гродненской области по телефону: +375 (33) 621-15-35 (круглосуточно).