Сам Никита в суде не присутствовал из-за последствий избиения. 23 ноября дело Никиту Домрачева рассматривалось в суде Фрунзенского района.





Судья Александр Бричков посчитал архитектора "виновным" в участии в массовом мероприятии, передает @euroradio. посчитал архитектора "виновным" в участии в массовом мероприятии, передает





Напомним, Домрачев был задержан во время Марша достоинства в воскресенье 11 октября. Он ехал по набережной Свислочи — по его словам, проведать мать. Домрачева скинули с велосипеда и сильно избили. Из РУВД его забрала скорая.





Позже Никита Домрачев рассказывал, что на голову наложили три шва. "Также побои на всем теле от дубинок", - говорил он.







