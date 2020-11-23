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138% голосов! Власти Фрунзенского района ответили на жалобу о нечестном голосовании

23.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Месяц назад на главной странице сайта администрации Фрунзенского района появилось несколько опросов — о деятельности самой администрации, о смягчении наказания за наркотики, о законности правопорядка
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было
Пользователи сайта заметили, что суммарный процент проголосовавших сильно превышает необходимые 100%. Так, в одном опросе всего проголосовало 116% пользователей, в другом — 129%, в третьем — 138%.

На портале «Удобный город» составили петицию и попросили власти обратить внимание на такое нарушение принципов голосования.

На днях заявителям пришел ответ из администрации Фрунзенского района. Его подписала замглавы Наталья Проскурова.

При этом исполкомовские работники никак не объяснили, из-за чего в ответах получилось 138% голосов, лишь отметили:

С учетом вашей просьбы, разработчиком сайта администрации внесены технические корректировки в функционирование опросов с целью более корректного представления для пользователей итоговых результатов, степени охвата пользователей в количественном и процентном соотношении.

The Village Беларусь проверил: теперь во всех трех опросах процент проголосовавших составляет ровно 100%.

Правда, при этом обнулили счетчик всех проголосовавших ранее (около 15 тысяч голосов), а из вариантов ответа убрали «Другой ответ» и возможность вписать свою версию.
 
 
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Месяц назад на главной странице сайта администрации Фрунзенского района появилось несколько опросов — о деятельности самой администрации, о смягчении наказания...
 
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