ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанин заменил на флагштоке красно-зеленый флаг на бело-красно-белый – теперь ему грозит ограничение свободы

23.11.2020 18:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Центрального района Гомеля 23 ноября прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 26-летнего Георгия Василенко. Молодой человек обвиняется в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) — 16 августа во время массовой акции протеста на площади Ленина он заменил на флагштоке красно-зеленый флаг на бело-красно-белый.

Гомельчанин заменил на флагштоке красно-зеленый флаг на бело-красно-белый – теперь ему грозит ограничение свободы
Георгий Василенко. Фото: tut.by/

Дело рассматривает судья Сергей Соловский.

Государственное обвинение считает, что вина Василенко в злостном хулиганстве доказана в полном объеме. Прокурор потребовала наказать его ограничением свободы на два года.

Адвокат обвиняемого заявила, что не согласна с квалификацией действий, так как снятие государственного флага не подпадает под статью «злостное хулиганство», а подпадает под статью «надругательство над государственным флагом». «Поднятие бело-красно-белого флага также не является хулиганством, это национальная символика, флаг дважды в истории был государственным. Данный факт подтверждает, что не может тут быть циничного состава и неуважения к обществу, флаг не является незарегистрированной символикой, он не запрещен», — заметила защитник Анна Павлюк.

Она считает, что конкретных данных о нарушении общественного порядка нет. «Необходимо обратить внимание, что милиция не предпринимала никаких действий для воспрепятствования данным действиям», — отметила адвокат.

Защитник предложила назначить наказание, не связанное с изоляцией Василенко от общества, не согласилась с квалификацией его действий и просила оправдать по 339-й статье УК.

Милиционеры свидетельствовали на суде, что видели замену флага и доложили об этом руководству, которое распорядилось не вмешиваться, «чтобы не накалять обстановку».

Согласно обвинению, Георгий Василенко, «имея умысел на совершение злостного хулиганства, умышленно нарушая общественный порядок, демонстрируя свою вседозволенность и исключительный цинизм, проявляя неуважение к обществу, противопоставляя свою личность обществу и государству», снял с флагштока красно-зеленый флаг и водрузил бело-красно-белый, который «не является символом государственной власти».

Василенко вину признал частично. «Вокруг были бело-красно-белые флаги, у людей был какой-то внутренний подъем, поэтому я с группой незнакомых мне граждан снял с флагштока государственный флаг и заменил его. Людям понравилось», — рассказал в суде житель Гомеля.

«Я совершил эти действия, поддавшись эффекту толпы», — добавил обвиняемый.

На суде свидетелем выступила заведующая сектором идеологической работы отдела идеологии, культуры и по работе с молодежью горисполкома Елена Баркова. 16 августа ее не было на площади, но она считает, что замена флага «могла привести к оскорблению чувств граждан Беларуси». Идеолог свидетельствовала, что после замены флага ей звонили знакомые и жаловались на данный факт.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Центрального района Гомеля 23 ноября прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 26-летнего Георгия Василенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не видел, чтобы его били». Брата Домрачевой признали виновным в участии в акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика