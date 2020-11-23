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На суде омоновцы вдруг признали, что обвиняют не того человека, который на видео с протеста: что было дальше
Источник материала: KYKY>
Вчера, когда в Минске проходил
После задержания айтишника увезли в Советское РУВД, на программиста составили протокол по статье 23.34 КоАП. Затем его этапировали в Жодино. Сегодня дело Чистофорова рассматривалось судьей Еленой Жукович.
Волонтеры, присутствовавшие в зале суда, назвали заседание уникальным. Свидетели-омоновцы вдруг признали, что на милицейском видео, предоставленном суду, был запечатлен не Чистофоров, а другой человек — просто в одежде похожих цветов.
С тем, что написано в протоколе, программист не соглашался. Судья объявила перерыв, чтобы разобраться в ситуации, но приговор все равно огласила традиционный — 15 суток административного ареста.
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На суде омоновцы вдруг признали, что обвиняют не того человека, который на видео с протеста: что было дальше
Вчера, когда в Минске проходил Марш против фашизма, был задержан 34-летний программист Владимир Чистофоров, пишет «Наша Нива». Сегодня над ним состоялся суд. После...
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