На суде омоновцы вдруг признали, что обвиняют не того человека, который на видео с протеста: что было дальше

Источник материала: KYKY

Вчера, когда в Минске проходил Марш против фашизма , был задержан 34-летний программист Владимир Чистофоров, пишет «Наша Нива». Сегодня над ним состоялся суд.

После задержания айтишника увезли в Советское РУВД, на программиста составили протокол по статье 23.34 КоАП. Затем его этапировали в Жодино. Сегодня дело Чистофорова рассматривалось судьей Еленой Жукович.

Волонтеры, присутствовавшие в зале суда, назвали заседание уникальным. Свидетели-омоновцы вдруг признали, что на милицейском видео, предоставленном суду, был запечатлен не Чистофоров, а другой человек — просто в одежде похожих цветов.

С тем, что написано в протоколе, программист не соглашался. Судья объявила перерыв, чтобы разобраться в ситуации, но приговор все равно огласила традиционный — 15 суток административного ареста.