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Елочные базары в Витебске заработают с 19 декабря

23.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 23 ноя – Sputnik. Витебский горисполком опубликовал на своем сайте решение о датах проведения елочных базаров и предновогодних ярмарок в Витебске.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Магазины в городе на Двине начали украшать к Новому году более двух недель назад.

"Первые знаки о приближении чуда нам посылают объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Преображаются их фасады и витрины, меняется выкладка товаров, в ассортименте становится все больше и больше товаров новогодней тематики", – сообщили витебские чиновники.

Они отметили, что окончательно это изменение станет заметно уже в ближайшие выходные, поскольку горисполкомом было издано распоряжение о проведении предновогодних мероприятий.

Согласно документу, с 12 декабря по 7 января с 09:00 до 14:00 на Пролетарской площади в Витебске будут проходить еженедельные городские ярмарки по продаже непродовольственных и продовольственных товаров с участием сельхозпроизводителей, организаций промышленности, торговли и общепита.

А с 19 декабря в городе организуют 16 елочных базаров.

Как и в прошлые годы, елку либо сосну можно будет купить на Полоцком, Смоленском, Южном рынках; на Пролетарской площади; у торговых центров "GREEN", "ГИППО", "ТриО", "Евроопт" на проспекте Московский , 45/1 и 130; у магазина "Веста" на проспекте Победы; у "Добронома" на улице Правды, 64а; у "Витебских продуктов" на улице Смоленской; на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Смоленской; на улицах Мира, 44 , Титова, 113 и Чкалова у остановки "Юг-7".

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Теги: Витебск
 
 
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Предновогодние ярмарки в городе на Двине начнут свою работу за неделю до открытия первых елочных базаров.
 
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