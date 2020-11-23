Карпенко поручил усилить контроль за организацией питания в школах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко поручил усилить работу в отношении даже самых незначительных недостатков в организации питания в школах.

Совместная работа двух ведомств в этой сфере - Минздрава и Минобразования - ведется на постоянной основе. К мониторингу организации питания в учреждениях образования подключены и местные органы исполнительной власти.

"Однако недавний случай, когда ученики столичной средней школы № 61 попали в больницу с симптомами отравления, говорит о необходимости усиления проводимой работы даже по отношению к самым незначительным недостаткам в организации питания", - отметили в ведомстве.

Карпенко особо остановился на этой вопросе, формулируя задачи на конец 2020 года.

После массового обращения за медпомощью учеников одной из минских школ, взять на контроль школьное питание распорядился также и мэр Минска Владимир Кухарев. Глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города.

По факту массового отравления в школе №61 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

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