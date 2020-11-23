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Карпенко поручил усилить контроль за организацией питания в школах
23.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко поручил усилить работу в отношении даже самых незначительных недостатков в организации питания в школах.
Совместная работа двух ведомств в этой сфере - Минздрава и Минобразования - ведется на постоянной основе. К мониторингу организации питания в учреждениях образования подключены и местные органы исполнительной власти.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
"Однако недавний случай, когда ученики столичной средней школы № 61 попали в больницу с симптомами отравления, говорит о необходимости усиления проводимой работы даже по отношению к самым незначительным недостаткам в организации питания", - отметили в ведомстве.
Карпенко особо остановился на этой вопросе, формулируя задачи на конец 2020 года.
После массового обращения за медпомощью учеников одной из минских школ,
По факту
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Глава ведомства поручил акцентировать внимание на этом вопросе, формулируя задачи на конец текущего года.
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