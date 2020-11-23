ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карпенко поручил усилить контроль за организацией питания в школах

23.11.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко поручил усилить работу в отношении даже самых незначительных недостатков в организации питания в школах.

Совместная работа двух ведомств в этой сфере - Минздрава и Минобразования - ведется на постоянной основе. К мониторингу организации питания в учреждениях образования подключены и местные органы исполнительной власти.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Несколько учеников минской школы еще остаются в больнице с отравлением

"Однако недавний случай, когда ученики столичной средней школы № 61 попали в больницу с симптомами отравления, говорит о необходимости усиления проводимой работы даже по отношению к самым незначительным недостаткам в организации питания", - отметили в ведомстве.

Карпенко особо остановился на этой вопросе, формулируя задачи на конец 2020 года.

После массового обращения за медпомощью учеников одной из минских школ, взять на контроль школьное питание распорядился также и мэр Минска Владимир Кухарев. Глава города потребовал до конца этой недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города.

По факту массового отравления в школе №61 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ведомства поручил акцентировать внимание на этом вопросе, формулируя задачи на конец текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не видел, чтобы его били». Брата Домрачевой признали виновным в участии в акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика