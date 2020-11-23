Кети Топурия вышла замуж за белоруса

Источник материала: Tut.by

Солистка A’Studio Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов официально стали мужем и женой. Певица опубликовала в Instagram несколько фотографий с торжества. Пара устроила семейную церемонию бракосочетания, на которую были приглашены только родственники молодоженов и их близкие друзья. Совсем скоро влюбленные станут родителями. Судя по подписи к снимкам, расписались Кети и Лев еще 20 ноября, пишет spletnik.



Здесь и далее фото из Instagram Кети

О романе пары стало известно год назад. Свой роман Кети и Лев рассекретили в начале октября, тогда исполнительница впервые опубликовала фото с новым возлюбленным. Пару месяцев назад бизнесмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Говорили, что свадьбу хотят отложить до появления на свет малыша, но, видимо, решили все-таки не ждать.





30 октября исполнительница подтвердила, что в скором времени второй раз станет мамой. Певица предстала с округлившимся животом в клипе A’Studio на песню «Се ля ви». По словам инсайдеров, она ждет мальчика.

Топурия также воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от бизнесмена Льва Гейхмана. Три года назад супруги развелись, но сохранили дружеские отношения. Деньгов был женат дважды. У него подрастает сын Леонид.

Лев Деньгов родился в Минске, там же окончил гимназию с немецким уклоном. Позже окончил РГАИС по специальности «юриспруденция». Проходил обучение в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга по специальности «экономист».

В 2008—2011 гг. являлся учредителем ливийско-белорусского совместного предприятия «Альмамар-Альметали», которое занималось строительством и проектированием. В 2011—2015 гг. — учредитель строительной компании ООО «Буромтех».

С 2017 г. является председателем совета директоров Российско-Ливийского торгового дома и советником президента крупнейшей энергетической корпорации Индонезии MedcoEnergi по Ливии.