В Буда-Кошелево водитель потерял управление и снес забор Департамента охраны МВД (видео)

Источник материала: Onliner

В эту субботу 27-летний житель райцентра не справился с управлением и врезался в бетонный забор отдела Департамента охраны. Инцидент произошел 21 ноября в одиннадцатом часу ночи. Водитель и пассажир были трезвы и не пострадали. Как стало известно, виновник ДТП вез своего товарища в больницу, но в темное время суток потерял управление и врезался в забор, сообщается на сайте Департамента охраны.