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В Буда-Кошелево водитель потерял управление и снес забор Департамента охраны МВД (видео)
Источник материала: Onliner
В эту субботу 27-летний житель райцентра не справился с управлением и врезался в бетонный забор отдела Департамента охраны. Инцидент произошел 21 ноября в одиннадцатом часу ночи. Водитель и пассажир были трезвы и не пострадали. Как стало известно, виновник ДТП вез своего товарища в больницу, но в темное время суток потерял управление и врезался в забор,
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В эту субботу 27-летний житель райцентра не справился с управлением и врезался в бетонный забор отдела Департамента охраны. Инцидент произошел 21 ноября в...
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