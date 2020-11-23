К журналистке Катерине Борисевич не пускают адвоката









Однако, как стало известно редакции, следователь не дал соответствующее разрешение на посещение Катерины. Право на защиту гарантировано Конституцией, противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.





Вечером 22 ноября истек 72-часовой срок задержания Катерины Борисевич, она не вышла на свободу и остается в СИЗО до предъявления обвинения — срок содержания продлен до 29 ноября, после чего должна быть избрана мера пресечения.





Сегодня, 23 ноября, адвокат Андрей Мочалов планировал посетить Катерину в СИЗО КГБ, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру, однако на протяжении рабочего дня так и не получил разрешение следователя.





Напомним, Катерина Борисевич проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК — "разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям". Уголовное дело возбудила Генеральная прокуратура.





Речь идет об опубликовании результатов экспертизы убитого Романа Бондаренко, которые опровергают версию СК, что Роман был пьян, когда его задержали силовики. Эту же версию озвучивал и Лукашенко.





Однако документ из БСМП, который передал Борисевич врач скорой, свидетельствет об обратном - Роман был абсолютно трезв! В итоге были задержаны и врач и журналистка.





Родственники претензий не имеют

Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину Борисевич.





Обращаясь в первую очередь к Генеральной прокуратуре, БАЖ призывает сосредоточиться на поиске виновных в смерти Романа Бондаренко (дело расследует Генпрокуратура), а не преследовать журналиста, которая подготовила материал, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушив права родственников погибшего.





Напомним, родственники Романа претензий к СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.



