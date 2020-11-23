Птица на дороге: в Беларуси сотрудники ГАИ и МЧС спасли лебедя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сотрудники Госавтоинспекции и МЧС пришли на помощь лебедю. Работники автозаправки в Могилевской области сообщили, что на проезжей части видели птицу, передает «МИР 24».

У лебедя было травмировано крыло, и летать он не мог. Спасатели сумели поймать его и осмотреть. По мнению специалистов, птица получила электротравму.

Лебедю оказали медицинскую помощь на месте и отвезли его в приют. Там он будет жить до полного выздоровления.