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Птица на дороге: в Беларуси сотрудники ГАИ и МЧС спасли лебедя
23.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сотрудники Госавтоинспекции и МЧС пришли на помощь лебедю. Работники автозаправки в Могилевской области сообщили, что на проезжей части видели птицу, передает «МИР 24».
У лебедя было травмировано крыло, и летать он не мог. Спасатели сумели поймать его и осмотреть. По мнению специалистов, птица получила электротравму.
Лебедю оказали медицинскую помощь на месте и отвезли его в приют. Там он будет жить до полного выздоровления.
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Лебедя отвезли в приют, где он будет жить до полного выздоровления.
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