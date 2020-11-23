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За что уволили директора детского онкоцентра

23.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство здравоохранения пытается выставить внезапное увольнение директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Натальи Конопли за продвижение по службе. Naviny.by стали известны детали, которые кричат о том, что это — политические репрессии.

За что уволили директора детского онкоцентра
Наталья Конопля. Фото TUT.by

23 ноября для медиков и сотрудников Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии стал днем неприятных сюрпризов.

Неожиданно в центр явился исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. На собрании коллектива он объявил, что с директором Натальей Коноплей контракт расторгнут с сегодняшнего дня, а новым руководителем медучреждения назначена Анжелика Солнцева — главный внештатный детский эндокринолог Минздрава.

Сотрудники онкоцентра в шоке. Они считают увольнение политически мотивированным. В приемную директора онкоцентра с трудом можно дозвониться. Нам сообщили, что Наталья Конопля не может давать комментарии, потому как собирает вещи и не является более руководителем медучреждения.

11 ноября в Минздрав было подано обращение от сотрудников детского онкоцентра с требованием прекратить насилие в отношении мирных протестующих. Под обращением стояло более 200 подписей.

Из своих источников нам известно, что за несколько недель до увольнения у Натальи Конопли была встреча в Минздраве, где ее убеждали в необходимости уволить наиболее активных врачей и медперсонал.

Многие сотрудники детского онкоцентра открыто осуждают насилие и жестокость в отношении граждан, протестующих против власти Лукашенко. Некоторые медики были оштрафованы или отсидели сутки.

В онкоцентре известно, что руководитель ответила отказом на требование властей увольнять подчиненных за политику.

Узнав об этом разговоре, медики подготовили коллективное обращение о том, что на лишение должности своего руководителя ответят массовым увольнением. Очевидно, зная об этом, власти убрали Коноплю внезапно, предложив взамен тихое место.

За что уволили директора детского онкоцентра
Заявления на увольнение. Фото t.me/belhalat_by

По данным телеграм-канала «Белые халаты», уже 16 сотрудников РНПЦ в знак протеста против смены директора написали заявления на увольнение.

И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече в РНПЦ заявил, что Наталья Конопля теперь займется новым проектом на базе БелМАПО — возглавит объединенную кафедру педиатрии, где кроме прочего займется организацией резидентуры — постдимпломной подготовкой узких специалистов.

«Наталья Евгеньевна дала согласие на назначение на новую должность», — отметил Пиневич.

Наталья Конопля возглавляла РНПЦ ДОГИ с 1 июля 2019 года, сменив в должности Ольгу Алейникову, руководившую центром 23 года.

 
 
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В знак протеста уже 16 сотрудников РНПЦ написали заявления на увольнение.
 
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