За что уволили директора детского онкоцентра

Министерство здравоохранения пытается выставить внезапное увольнение директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Натальи Конопли за продвижение по службе. Naviny.by стали известны детали, которые кричат о том, что это — политические репрессии.



Наталья Конопля. Фото TUT.by

23 ноября для медиков и сотрудников Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии стал днем неприятных сюрпризов.

Неожиданно в центр явился исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. На собрании коллектива он объявил, что с директором Натальей Коноплей контракт расторгнут с сегодняшнего дня, а новым руководителем медучреждения назначена Анжелика Солнцева — главный внештатный детский эндокринолог Минздрава.

Сотрудники онкоцентра в шоке. Они считают увольнение политически мотивированным. В приемную директора онкоцентра с трудом можно дозвониться. Нам сообщили, что Наталья Конопля не может давать комментарии, потому как собирает вещи и не является более руководителем медучреждения.

11 ноября в Минздрав было подано обращение от сотрудников детского онкоцентра с требованием прекратить насилие в отношении мирных протестующих. Под обращением стояло более 200 подписей.

Из своих источников нам известно, что за несколько недель до увольнения у Натальи Конопли была встреча в Минздраве, где ее убеждали в необходимости уволить наиболее активных врачей и медперсонал.

Многие сотрудники детского онкоцентра открыто осуждают насилие и жестокость в отношении граждан, протестующих против власти Лукашенко. Некоторые медики были оштрафованы или отсидели сутки.

В онкоцентре известно, что руководитель ответила отказом на требование властей увольнять подчиненных за политику.

Узнав об этом разговоре, медики подготовили коллективное обращение о том, что на лишение должности своего руководителя ответят массовым увольнением. Очевидно, зная об этом, власти убрали Коноплю внезапно, предложив взамен тихое место.



Заявления на увольнение. Фото t.me/belhalat_by

По данным телеграм-канала «Белые халаты», уже 16 сотрудников РНПЦ в знак протеста против смены директора написали заявления на увольнение.

И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече в РНПЦ заявил , что Наталья Конопля теперь займется новым проектом на базе БелМАПО — возглавит объединенную кафедру педиатрии, где кроме прочего займется организацией резидентуры — постдимпломной подготовкой узких специалистов.

«Наталья Евгеньевна дала согласие на назначение на новую должность», — отметил Пиневич.

Наталья Конопля возглавляла РНПЦ ДОГИ с 1 июля 2019 года, сменив в должности Ольгу Алейникову, руководившую центром 23 года.