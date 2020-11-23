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За что уволили директора детского онкоцентра
Источник материала: Навiны
Министерство здравоохранения пытается выставить внезапное увольнение директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Натальи Конопли за продвижение по службе. Naviny.by стали известны детали, которые кричат о том, что это — политические репрессии.
23 ноября для медиков и сотрудников Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии стал днем неприятных сюрпризов.
Неожиданно в центр явился исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. На собрании коллектива он объявил, что с директором Натальей Коноплей контракт расторгнут с сегодняшнего дня, а новым руководителем медучреждения назначена Анжелика Солнцева — главный внештатный детский эндокринолог Минздрава.
Сотрудники онкоцентра в шоке. Они считают увольнение политически мотивированным. В приемную директора онкоцентра с трудом можно дозвониться. Нам сообщили, что Наталья Конопля не может давать комментарии, потому как собирает вещи и не является более руководителем медучреждения.
11 ноября в Минздрав было подано обращение от сотрудников детского онкоцентра с требованием прекратить насилие в отношении мирных протестующих. Под обращением стояло более 200 подписей.
Из своих источников нам известно, что за несколько недель до увольнения у Натальи Конопли была встреча в Минздраве, где ее убеждали в необходимости уволить наиболее активных врачей и медперсонал.
Многие сотрудники детского онкоцентра открыто осуждают насилие и жестокость в отношении граждан, протестующих против власти Лукашенко. Некоторые медики были оштрафованы или отсидели сутки.
В онкоцентре известно, что руководитель ответила отказом на требование властей увольнять подчиненных за политику.
Узнав об этом разговоре, медики подготовили коллективное обращение о том, что на лишение должности своего руководителя ответят массовым увольнением. Очевидно, зная об этом, власти убрали Коноплю внезапно, предложив взамен тихое место.
По данным телеграм-канала «Белые халаты», уже 16 сотрудников РНПЦ в знак протеста против смены директора
И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече в РНПЦ
«Наталья Евгеньевна дала согласие на назначение на новую должность», — отметил Пиневич.
Наталья Конопля возглавляла РНПЦ ДОГИ с 1 июля 2019 года, сменив в должности Ольгу Алейникову, руководившую центром 23 года.
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В знак протеста уже 16 сотрудников РНПЦ написали заявления на увольнение.
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