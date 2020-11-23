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Белорусским медикам ординатуру поменяют на резидентуру

23.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Вместо клинической ординатуры бля белорусских медиков будет введена резидентура, заявил в понедельник исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Уже все наслышаны, что в белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Она заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль медицинской специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медицинского работника", - приводит слова Пиневича пресс-служба Минздрава.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Он отметил, что применение резидентуры позволит перейти на 2-3 годичную профессиональную подготовку по освоению высокотехнологичных вмешательств.

По словам Пиневича, сейчас стать узким специалистом можно, пройдя через интернатуру или переподготовку. "После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, лишь закончив резидентуру", - пояснил он.

В этой связи планируется изменение профиля работы БелМАПО. У руля "холдинга" - трех объединенных кафедр педиатрии встанет Наталья Конопле. Ранее она была директором РНПЦ детской онкологии, сегодня ее на посту сменила Анжелика Солнцева.

Перед Конопле поставлена задача - значительно поднять уровень постдипломной подготовки специалистов-педиатров, а также организовать подготовку в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям.

 
Теги: Минск
 
 
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Система медицинского образования последипломной подготовки в республике претерпит некоторые изменения.
 
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