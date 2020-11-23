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В Буда-Кошелево Volkswagen снес забор отдела Департамента охраны
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелево легковушка снесла забор местного Департамента охраны, сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел 21 ноября, около 23.00. Установлено, что 27-летний водитель Volkswagen вез своего товарища в больницу, не справился с управлением и врезался в бетонный забор отдела Департамента охраны.
Водитель и пассажир легковушки были трезвы. В аварии они не пострадали.
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Водитель и пассажир легковушки были трезвы. В аварии они не пострадали.
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