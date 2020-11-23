В Буда-Кошелево Volkswagen снес забор отдела Департамента охраны

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелево легковушка снесла забор местного Департамента охраны, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 21 ноября, около 23.00. Установлено, что 27-летний водитель Volkswagen вез своего товарища в больницу, не справился с управлением и врезался в бетонный забор отдела Департамента охраны.

Водитель и пассажир легковушки были трезвы. В аварии они не пострадали.