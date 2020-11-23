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Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

23.11.2020 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Встраиваемый холодильник Bosch, изготовленный в Германии, — 1569 р. (скидка 530 р.)


Холодильник Bosch KIV38X22RU
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 277 л (217 + 60 л), 54.1x54.5x177.2 см, белый
–25%1569 р.
19 предложений

Стильный холодильник Siemens — 999 р. (скидка 200 р.)


Холодильник Siemens KG39EAW21R
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 351 л (257 + 94 л), 60x63x200 см, белый
–17%999 р.
1 предложение

Холодильник Haier с полным NoFrost и полкой для бутылок — 1049 р. (скидка 201 р.)


Холодильник Haier C2F636CWRG
23 отзыва
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 364 л (256 + 108 л), зона свежести, 59.5x67.2x190.5 см, белый
–16%1049 р.
2 предложения

Стиральная машина Bosch с быстрой программой 15 минут  —  999 р. (скидка 320 р.)


Стиральная машина Bosch WHA222XMBL
автоматическая стиральная машина, загрузка до 7 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 44.6 см (с люком 48.8 см), энергопотребление A+++, защита от протечек, 14 программ
–24%999 р.
1 предложение

Стиральная машина LG с прямым приводом и обработкой паром — 777 р. (скидка 82 р.)


Стиральная машина LG F12M7WDS1
1 отзыв
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6.5 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 44 см (с люком 46 см), энергопотребление A, прямой привод, 13 программ
–10%777 р.
18 предложений

Стиральная машина Samsung с обработкой паром и дополнительным люком AddWash — 884 р. (скидка 80 р.)


Стиральная машина Samsung WW60K40G08WDLP
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A+++, 13 программ
–8%884 р.
12 предложений

Стильная и производительная вытяжка Bosch — 609 р. (скидка 150 р.)


Кухонная вытяжка Bosch DWK66AJ20T
1 отзыв
конструкция наклонная, монтаж настенный, ширина 59.6 см, управление сенсорное, производительность вытяжки 638 м³/ч, цвет белый/нержавеющая сталь
–20%609 р.
1 предложение

Самая дешевая встраиваемая посудомоечная машина от Bosch — 879 р. (скидка 160 р.)


Посудомоечная машина Bosch SMV25AX60R
1 отзыв
загрузка на 12 комплектов посуды, электронное управление, 5 программ, 59.8×55×81.5 см, черный цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: нет
–15%879 р.
5 предложений

Посудомоечная машина AEG с индикацией на полу и третьим коробом — 1539 р. (скидка 496 р.)


Посудомоечная машина AEG FSR52917Z
загрузка на 14 комплектов посуды, сенсорное управление, 6 программ, 59.6×55×82 см, черный цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: луч
–24%1539 р.
6 предложений

Варочная поверхность Bosch. Газ на стекле — 666 р. (скидка 173 р.)


Варочная панель Bosch PNP6B6O90R
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 7500 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
–21%666 р.
1 предложение

Газовая варочная панель NEFF на стекле и с конфоркой WOK — 1209 р. (скидка 410 р.)


Варочная панель NEFF T26CA52S0
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 8000 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
–25%1209 р.
4 предложения

Популярная индукционная панель Bosch для не самой ‎сильной электропроводки — 869 р. (скидка 90 р.)


Варочная панель Bosch PUE611FB1E
8 отзывов
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 4600 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
–9%869 р.
28 предложений

Электрический духовой шкаф AEG с режимом пара для выпечки. Сделан в Германии — 1399 р. (скидка 442 р.)


Электрический духовой шкаф AEG BEM455120M
электрический с конвекцией, приготовление на пару, объем 71 л, 8 режимов, очистка паровая, проволочные направляющие, энергопотребление A+
–24%1399 р.
8 предложений

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Блендер Bosch с вакууматором — 199 р. (скидка 52 р.)


Погружной блендер Bosch MS6CB61V5
1000 Вт, 12 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–21%200 р.
2 предложения

Универсальный электрогриль Bosch со съемными пластинами — 189 р. (скидка 100 р.)


Электрогриль Bosch TFB3323V
1800 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), рабочая поверхность 310x220 мм
–35%189 р.
3 предложения

Погружной блендер Redmond c режимом «Турбо» — 69 р. (скидка 33 р.)


Погружной блендер Redmond RHB-2941
3 отзыва
1300 Вт, 1 скорость
–32%69,90 р.
23 предложения

Мощный блендер Moulinex с 20 скоростями — 109 р. (скидка 52 р.)


Погружной блендер Moulinex DD656832
4 отзыва
1000 Вт, 20 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–32%109 р.
18 предложений

Мультиварка Redmond для экспериментов на кухне — 99 р. (скидка 26 р.)


Мультиварка Redmond RMC-M38
мультиварка, объем 4 л, покрытие чаши керамическое, мощность 860 Вт, 9 программ, пароварка
–20%99,90 р.
14 предложений

Стильный тостер Delonghi в дизайне ретро — 187 р. (скидка 72 р.)


Тостер DeLonghi CTOV 2103.BK
1 отзыв
900 Вт, количество тостов: 2, корпус: металл, решетка для подогрева булочек, 6 степеней обжаривания, цвет черный
–28%187 р.
15 предложений

Миксер Philips со сменными насадками — 59 р. (скидка 20%)


Миксер Philips HR3702/00
ручной, 300 Вт, 3 скорости
–20%59,00 р.
15 предложений

Фильтр-кувшин Xiaomi — 55 р. (скидка 15%)


Кувшин Xiaomi Mi Water Filter Pitcher MH1-B
2 отзыва
кувшин, производительность: 0.1 л/мин, ресурс: 50 л, количество ступеней очистки: 1
–15%55,00 р.
7 предложений

Система обратного осмоса Ecosoft — от 199 р. (скидка 29%)


Система обратного осмоса ECOSOFT Standard MO550ECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, производительность: 0.13 л/мин, количество ступеней очистки: 5
–29%199 р.
3 предложения
Система обратного осмоса ECOSOFT Standard с минерализатором MO650MECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, количество ступеней очистки: 6
–19%259 р.
3 предложения

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Электробритва Philips для сухого и влажного бритья — 139 р. (скидка 58 р.)


Электробритва Philips S3133/51
роторная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 1 час автономной работы
–29%139 р.
7 предложений

Триммер для носа и ушей Xiaomi — 44 р. (скидка 26%)


Триммер для носа и ушей Xiaomi Mijia Huanxing HN1
4 отзыва
для носа и ушей, питание от батареек, влажная чистка
–26%44,52 р.
1 предложение

Бюджетная мужская аккумуляторная электробритва — 29 р. (скидка 23%)


Электробритва Enchen Blackstone ES-1001
1 отзыв
роторная, сухое бритье, питание от АКБ, 1 час 30 минут автономной работы
–23%29,90 р.
16 предложений

Профессиональный фен Philips с ионизацией — 79 р. (скидка 18%)


Фен Philips DryCare Pro BHD272/00
2100 Вт, ионизация, независимая регулировка температуры, шнур 1.8 м, черный
–18%79,00 р.
19 предложений

Популярный автоматический тонометр — 94 р. (скидка 20 р.)


Автоматический тонометр Omron M2 Basic [HEM-7121-RU]
8 отзывов
на плечо, индикатор аритмии, память измерений
–17%94,11 р.
16 предложений

Набор домашнего доктора от Beurer. Тонометр, термометр и пульсоксиметр — 397 р. (скидка 52 р.)


Пульсоксиметр Beurer PO 30 + термометр FT 65 + тонометр BM 40
пульсоксиметр, с дисплеем, влагозащищенный корпус
–12%397 р.
1 предложение

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Беспроводной пылесос Dyson V6 Cord-Free — 559 р. (скидка 13%)


Пылесос Dyson V6 Cord-free
1 отзыв
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 100 Вт, потребление: 350 Вт, регулировка мощности на ручке, турбощетка
–13%559 р.
14 предложений

Вертикальный пылесос Bosch 2-в-1 с универсальным аккумулятором — 499 р. (скидка 100 р.)


Пылесос Bosch BBS611LAG
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, турбощетка
–17%499 р.
16 предложений

Мощный пылесос Samsung с контейнером — 265 р. (скидка 17%)


Пылесос Samsung VCC8876H35/XEV
4 отзыва
с контейнером, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 430 Вт, потребление: 2200 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 80 дБ
–17%266 р.
2 предложения

Пылесос для мытья окон Karcher с богатой комплектацией — 158 р. (скидка 20 р.)


Пылесос Karcher WV 2 Premium 1.633-216.0
для мытья окон, пылесборник: контейнер, без регулировки мощности
–11%159 р.
24 предложения

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Чайник со свистком Rondell Turquoise — 54 р. (скидка 47%)


Чайник со свистком Rondell Turquoise RDS-939
2 л, нержавеющая сталь, бирюзовый, ручка стальная с изоляцией, термостойкое покрытие, многослойное дно
–47%54,50 р.
7 предложений

Кастрюли серии Rondell Turquoise — от 50 р. (скидка до 44%)


Кастрюля с длинной ручкой Rondell RDS-716
кастрюля с длинной ручкой, 1.5 л (16 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–44%49,95 р.
9 предложений
Кастрюля Rondell RDS-717
кастрюля, 2.8 л (15 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–34%62,50 р.
8 предложений
Кастрюля Rondell RDS-718
кастрюля, 3.8 л (17 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–36%69,50 р.
8 предложений

Набор кастрюль BOHMANN BH-06-175 — 64 р. (скидка 23%)


Набор кастрюль BOHMANN BH-06-175
набор кастрюль, 1.9 л (16 см), нержавеющая сталь, покрытие отсутствует, крышка стеклянная
–23%64,00 р.
13 предложений

Черная пятница в Каталоге Onliner. Техника и товары для дома

Умный аккумуляторный ночник с теплым светом Yeelight — 79 р. (скидка 27%)


Ночник Yeelight Ambient Lamp
ночник, плафон прозрачный (пластик), каркас серебристый
–27%79,00 р.
8 предложений

Стильная настольная лампа Philips для работы и учебы — 99 р. (скидка 23%)


Philips LED Strider Desk Light (синий)
лампа, плафон синий, каркас синий
–23%99,00 р.
1 предложение

 
 
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Как мы уже писали в анонсе, в этом году черная пятница выпала на 27 ноября. Мы начинаем заранее, благо некоторые наши магазины уже сделали много привлекательных...
 
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