Подполковник КГБ в отставке: «Тех, кто действительно творил зверства, то мы насчитаем максимум тысячу человек»

– Почему силовики в ситуации политического кризиса в стране встали на сторону Лукашенко, а не общества?





– Ответ лежит на поверхности. За 26 лет пребывания у власти Лукашенко переделал силовые структуры, образно говоря, под себя. Особенно высший руководящий состав.





Последними, кто могли сказать ему «нет» или торпедировать некоторые его приказы, были министр МВД Юрий Захаренко и заместитель председателя КГБ Валерий Кез, еще в 90-е годы.





С тех пор назначения силовиков – прерогатива Лукашенко, который производит тщательный отбор. И вот за 26 лет возник монолитный отряд руководящего звена, защищающий правителя.





Подчеркиваю: руководящего звена, а не рядового состава. Среди рядовых сотрудников МВД, КГБ брожение умов достаточно большое. На сторону Лукашенко встали не конторы, а их руководители.





Но надо отметить, скамейка запасных у Александра Григорьевича коротенькая. Сужу по той кадровой чехарде, которая наблюдается в последнее время.





Так что еще возможны другие процессы. В свое время силовики Чаушеску расстреливали людей, а через несколько суток они уже были с народом.





– Почему силовики действовали по-зверски: неужели действительно видят в протестующих врагов народа?





– Но этих зверей в погонах не так много, как кажется. Уверен, если бы снять маски и выстроить в одну шеренгу тех, кто действительно творил зверства, то мы насчитаем максимум тысячу человек.





А почему такие люди все же нашлись в силовых ведомствах – причин много. Среди прочего и интеллектуальный уровень сотрудников ОМОНа, СОБРа, военнослужащих внутренних войск.





Плюс идет сильная идеологическая накачка. Мне рассказывали, как это происходит во внутренних войсках: их собирают в клубе, включают им документальные съемки с разгонами митингов, заставляют кричать хором слова ненависти. Буквально идет зомбирование.





Среди других причин и карт-бланш на вседозволенность. Они думают, что Лукашенко будет их спасать. Да ни фига не будет. Себя будет, сыновей своих будет – а остальным бросит клич как на корабле: спасайся, кто и как может.





– Ваша версия: что произошло при инциденте, который привел к смерти Романа Бондаренко?





– Я согласен расследовать это дело с правозащитником Олегом Волчеком. Да оно уже, думаю, де-факто и раскрыто.





Комитет судебных экспертиз должен выполнить свою работу: четко определить, какие раны оказались для Романа смертельными. Можно выделить три момента.





Первый: когда человек, похожий на кикбоксера, ударил Романа о спортивную стенку, повалил на землю, и тот ударился головой, ударил его кулаком. Не были ли нанесены травмы, приведшие к смерти Романа уже здесь?





Второй момент: когда Бондаренко погрузили в бус. Находившиеся в нем люди могли его бить? Могли.





И третий момент: что произошло в Центральном РУВД?





Это расследование можно провести за один день. Но делу хода не дадут.





До Романа во время протестов погибло несколько человек, однако уголовных дел нет.





Они не будут расследованы при действующей власти, как и дела из прошлого: исчезновения Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского. Только по смены власти.





– В чем заключается логика руководства страны: почему бы за убийство Романа Бондаренко не наказать стрелочника и не снять таким образом с себя ответственность?





– Во-первых, потому что к его гибели, вероятно, причастны люди, вхожие в окружение Александра Григорьевича.





Во-вторых, если возбудить уголовные дела по фактам гибели протестующих, то выяснятся конкретные виновные, которые, вероятно, могут представлять силовые структуры.





А если их привлечь к ответственности, не то, что брожение начнется, силовики конкретно скажут: нас сдают, нафиг нам этот главнокомандующий? И не будет монолитного отряда, за щитами которого он может спрятаться.













Поэтому и не возбуждаются уголовные дела по убийствам, по той же причине вероятно откажут в возбуждении дел и по 800 заявлениям об издевательствах.





– В сети опубликованы записи телефонных разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Дмитрия Баскова, Дмитрия Шакуты и Натальи Эйсмонт. Кто, на ваш взгляд, мог сделать записи этих разговоров: спецслужбы или кто-то еще?





– Думаю, что это не результат работы хакеров. Если эти записи не фейк (что считаю маловероятным), то главный вопрос, кем были перехвачены эти разговоры? Можно предположить, что такими делами у нас могут заниматься КГБ, МВД, Служба безопасности президента.





Нельзя исключать, что этим могло заниматься и посольство дружественной нам страны. Как и посольство какого-нибудь западного государства.





Версий, кто это мог сделать и по каким причинам слить записи в сеть, может быть много. Но не хочется гадать, в теперешней ситуации это неблагодарное дело.





Однако почти ясно, что такие телефонные разговоры действительно были, и что «дружинники», чьи голоса мы слышим на записях, собирались прокатиться по проблемным для власти дворам. И вероятно, эти люди были в том же дворе, где схватили Романа Бондаренко.





Басков уже что-то промямлил на этот счет, но ничего конкретного не сказал, что вызывает много вопросов. И чем дольше молчат Шакута и Эйсмонт, тем больше общество будет убеждаться, что эти разговоры реальные.



