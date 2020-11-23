Лукашенко призвал устранить пробел в патриотическом воспитании молодежи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны страны Виктора Хренина. Его интересовала кадровая работа, финансовое состояние Вооруженных сил Беларуси. Глава государства поднял тему патриотического воспитания молодежи. Этим займутся в Республиканском центре, который планируют открыть в следующем году на базе Брестской крепости. Лукашенко уверен, что только настоящий патриотизм белорусов может противостоять деструктивным силам, которые пытаются раскачать общественно-политическую ситуацию в стране.

«Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что в мире неспокойно. Миротворческие операции все более востребованы. Летом президент посетил 103-ю бригаду в Витебске. Там дислоцируется миротворческая рота. Белорусы сегодня учувствуют в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и на Украине в рамках ОБСЕ. Доложил министр Хренин и об общем положении дел в белорусской армии.

«На сегодняшний день ситуация в армии контролируемая и управляемая, Вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению. Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%», – отметил он.



Виктор Хренин рассказал, что в этом году в армию призвали около девяти тысяч военнообязанных для повышения их уровня подготовки по военным специальностям.