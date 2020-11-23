Пятеро студентов и преподавательница БГУИР признаны политзаключенными – всего в списке 132 белоруса

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пятерых студентов — Глеба Фицнера, Илью Трахтенберга, Марию Каленик, Викторию Гранковскую и Анастасию Булыбенко, а также преподавательницу Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольгу Филатченкову и требуют их немедленного освобождения. Об этом говорится в сегодняшнем совместном заявлении ряда правозащитных организаций.



Акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР в Минске . Фото: БелаПАН.

Документ подписали лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», публичное учреждение «Белорусский документационный центр», республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

Как говорится в заявлении, «12 ноября власти Беларуси нанесли удар по одной из старейших молодежных организаций страны: репрессивные органы задержали лидеров и активистов «Задзіночання беларускіх студэнтаў» (ЗБС). В квартирах членов студенческого объединения и в офисе организации прошли обыски».

Ряд членов организации, ее сторонников и молодежных активистов были задержаны в качестве подозреваемых по ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и помещены в СИЗО КГБ. Известно, что часть из них позже была переведена в столичное СИЗО №1.

23 ноября стало известно, что Глебу Фицнеру, Илье Трахтенбергу, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко, а также преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, еще раз подтверждая свою позицию, высказанную нами в совместном заявлении 18 ноября по поводу задержаний членов ЗБС, отмечаем, что их преследование со стороны белорусских властей связано исключительно с мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека – свободы выражения своего мнения и свободы мирных собраний», — говорится в заявлении.

«В этом контексте считаем лишение свободы обвиняемых произвольным и политически мотивированным, а самих Глеба Фицнера, Илью Трахтенберга, Марию Каленик, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко и Ольгу Филатченкову политическими заключенными в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия «политический заключенный», заявляют правозащитники.

В связи с этим представители правозащитных организаций Беларуси, требуют «немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Глеба Фицнера, Ильи Трахтенберга, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко, Ольги Филатченковой и прекращения уголовного преследования в отношении них. Немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране».

Напомним, в заявлении от 18 ноября белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных активистов «Задзіночання беларускіх студэнтаў» (ЗБС) Ксению Сыромолот, Алану Гебремариам, Егора Канецкого, Яну Арабейко и Касю Будько.

По данным «Весны», на 23 ноября в Беларуси уже 132 человека признаны политзаключенными.