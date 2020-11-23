Макс Корж в свой день рождения выложил новый клип. Тот самый, что снимали в столичной Грушевке

Источник материала: Tut.by

Свой день рождения Макс Корж отметил премьерой клипа, который снимал в столичной Грушевке. Ролик появился на официальном канале исполнителя в YouTube.

Съемки клипа проходили в том числе и в минской Грушевке в середине октябре. Сняться в ролике популярного исполнителя смогли сотни минчан: Корж через соцсети пригласил принять в них участие всех желающих. Кроме грушевских дворов в клипе можно увидеть и другие улицы Минска «под охраной» силовиков в полном обмундировании, спецтехнику и БЧБ- флаги. Смотрите, что получилось.

Видео: Max Korzh

О том как проходили съемки клипа, можно прочитать и посмотреть тут . Он снят на сингл «Ее виной», который Макс посвятил своей супруге Татьяне.