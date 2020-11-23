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Макс Корж в свой день рождения выложил новый клип. Тот самый, что снимали в столичной Грушевке

23.11.2020 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свой день рождения Макс Корж отметил премьерой клипа, который снимал в столичной Грушевке. Ролик появился на официальном канале исполнителя в YouTube.

Съемки клипа проходили в том числе и в минской Грушевке в середине октябре. Сняться в ролике популярного исполнителя смогли сотни минчан: Корж через соцсети пригласил принять в них участие всех желающих. Кроме грушевских дворов в клипе можно увидеть и другие улицы Минска «под охраной» силовиков в полном обмундировании, спецтехнику и БЧБ- флаги. Смотрите, что получилось.

Видео: Max Korzh

О том как проходили съемки клипа, можно прочитать и посмотреть тут. Он снят на сингл «Ее виной», который Макс посвятил своей супруге Татьяне.

 
Теги: Минск
 
 
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Свой день рождения Макс Корж отметил премьерой клипа, который снимал в столичной Грушевке. Клип появился на официальном канале исполнителя в yotube.
 
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