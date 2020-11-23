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Домрачев прокомментировал штраф и рассказал о тяжелых последствиях задержания

23.11.2020 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, прокомментировал для Euroradio свой штраф за участие в несанкционированной акции.


Фото из Instagram Никиты

— Как относитесь к тому, что вас сначала избили, а теперь вы еще и штраф получили?

— Это ненормально, но сейчас в нашей стране творятся гораздо худшие вещи. Людей убивают на улицах, в своих дворах. Это полный беспредел. Я не могу смириться с этим, но я боюсь этой негативной ситуации. Я боюсь за себя, своих родных и близких. Я испытываю серьезные страдания по поводу всей этой ситуации.

Я читал, что порядка 30 тысяч задержанных — и ни одного оправдательного приговора нет (если быть более точным, после выборов в Беларуси произошло около 30 тысяч задержаний, связанных с протестами, а оправданные в судах есть, но таких случаев ничтожно мало. — Прим. «Еврорадио»). Скорее всего такой есть приказ — всем давать наказание. Я не знаю, кто за этим стоит, но такова реальность.

— Вы обжаловали действия силовиков?

— Жалобы я не подавал. В Следственном комитете была беседа, где я давал показания насчет этой ситуации. Они сказали, что будут разбираться с этим. Направили на экспертизу, сняли факт моего избиения. Был вызов с их стороны, они разбирались с этим вопросом, но каких-то дополнительных данных от них я не получал. Я не хотел выводить эту ситуацию на больший накал противостояния, каким-то образом провоцировать власти на какие-то ответные шаги. Я доверился нашим структурам, Следственному комитету — это их работа. Я эту ситуацию пережил.

— Как сейчас ваше здоровье?

— У меня есть последствия травм — я по-прежнему чувствую головные боли, у меня нарушен сон, я испытываю тревогу, не могу заниматься физкультурой, хотя каждый день до этого бегал и вел активный образ жизни. Я прошел обследование и нахожусь на лечении и под наблюдением районной поликлиники. В то же время я понимаю, что все могло закончится гораздо хуже.

Напомним, сегодня судья Александр Бричков приговорил Никиту к штрафу в размере 20 базовых величин (540 рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Никиту Домрачева 11 октября очень жестко задержали в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

 
Теги: Минск
 
 
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Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, прокомментировал свой штраф за участие в несанкционированной акции.
 
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