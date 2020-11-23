В Беларуси - уже 132 политических заключенных. Будем играть в хоккей дальше?

обнародовал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными шестерых находящихся под стражей активистов студенческого движения, в числе которых преподаватель БГУИР. Текст заявлениялишенный регистрации правозащитный центр «Весна».













Речь идет о задержанных 12 ноября членах белорусской студенческой организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», которая появилась еще в конце 1980-х годов. Молодежные активисты стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси и направлены в СИЗО КГБ, а в офисе организации прошли обыски.





Как сообщается, 23 ноября стало известно о предъявлении обвинений шестерым задержанным: Глебу Фицнеру, Илье Трахтенбергу, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко и преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой. Всех их решено было оставить под стражей.





фото: tut.by





Правозащитники заявили о том, что рассматривают шестерых активистов студенческого движения в качестве политзаключенных, потребовали их незамедлительного освобождения и прекращения их уголовного преследования. Они также призвали положить конец политическим репрессиям в Беларуси.





Совместное заявление инициировали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», правозащитная организация «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, а также Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».





Таким образом в Беларуси уже 132 политических заключенных.



