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МИД Беларуси надеется, что власти США пересмотрят свое решение о выходе из Договора по открытому небу

23.11.2020 20:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь «с глубоким сожалением восприняла» решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), вступившее в силу 22 ноября, говорится в распространенном сегодня заявлении белорусского МИД.

МИД Беларуси надеется, что власти США пересмотрят свое решение о выходе из Договора по открытому небу
Фото: voennoedelo.com.

«Разработанный как раз по инициативе США в первые годы после окончания холодной войны ДОН остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока, который обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.

Четвертая конференция по рассмотрению выполнения Договора по открытому небу, прошедшая 7—9 октября 2020 года, говорится в заявлении, подтвердила востребованность ДОН как уникальной меры доверия и неотъемлемого элемента системы евроатлантической безопасности.

Как отмечает белорусский МИД, Соединенные Штаты «были одним из ключевых участников договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение». «Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности, — считает МИД. — Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями».

«Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время, — заявляет внешнеполитические ведомство. — Убеждены, что возвращение США в сообщество «открытого неба» не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве».

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов (всего их 34). 21 мая США заявили о выходе из договора через шесть месяцев. Вашингтон неоднократно обвинял в его невыполнении Россию. 22 ноября решение о выходе вступило в силу.

 
 
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Беларусь «с глубоким сожалением восприняла» решение США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), вступившее в силу 22 ноября, говорится в распространенном...
 
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