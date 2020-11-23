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Священникам Новогрудской епархии запретили политические высказывания. Комментарий БПЦ

23.11.2020 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На недавнем совещании архиереев Белорусской православной церкви архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому священнослужителям запрещается принимать участие в политических акциях и высказываться на политические темы. Об этом Onliner рассказал помощник архиепископа Анатолий Герасимук. Руководитель пресс-службы БПЦ протоиерей Сергий Лепин пояснил, что церковь и раньше запрещала священникам участвовать в политических баталиях.

— Есть документ, который называется «Основы социальной концепции РПЦ», он был принят еще в 2000 году. Согласно этому документу, церковь вообще и священники в частности не должны участвовать в политической борьбе за власть либо против власти. У священников уже есть власть, которая им дана от Господа: власть невозбранно проповедовать слово Божье, истолковывать Священное Писание, совершать таинства и служить единству в союзе мира так, чтобы политические разногласия не коснулись их общин. Чтобы приходящие в храм, независимо от своих взглядов, могли найти одинаково комфортные условия для молитвы. Поскольку политические вопросы сегодня являются очень острыми, священник должен быть особенно внимателен к той повестке, которую он формулирует в общении с прихожанами.

По сути дела, распоряжение архиепископа Гурия не вносит ничего нового, но страсти накаляются, и под воздействием этой атмосферы священники, вполне возможно, увлекаются и позволяют себе что-то лишнее. Видимо, архиепископ решил напомнить им, что нужно быть осторожным и заботиться о единстве паствы, которое является одним из самых основных благ церкви.

Сергий Лепин уточнил, что обычно запрет на участие духовенства в политических акциях касается как стороны оппозиции, так и власти — именно этого требует принцип нейтралитета.

Напомним, 18 ноября Генеральная прокуратура предупредила священнослужителей о «недопустимости нарушения закона». Предупреждения вынесены председателю Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви Сергию Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Юрию Кособуцкому. В своих соцсетях священники осудили демонтаж стихийных мемориалов памяти Романа Бондаренко.

Священникам Новогрудской епархии запретили политические высказывания. Комментарий БПЦ

 
 
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На недавнем совещании архиереев Белорусской православной церкви архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому...
 
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