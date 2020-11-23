|
Кто будет в сборной Беларуси по биатлону на первом этапе Кубка мира
Источник материала: Партизан
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на первый этап Кубка мира.
Он стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона, у мужчин выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, у женщин — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Сборная улетела в Финляндию в понедельник,
28 ноября пройдут индивидуальные гонки у мужчин (13:00) и женщин (16:20). На 29-е запланированы спринт у мужчин (12:30) и женщин (15:40).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на первый этап Кубка мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)