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Кто будет в сборной Беларуси по биатлону на первом этапе Кубка мира

23.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на первый этап Кубка мира.



Он стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона, у мужчин выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, у женщин — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Сборная улетела в Финляндию в понедельник, пишет Еврорадио.

28 ноября пройдут индивидуальные гонки у мужчин (13:00) и женщин (16:20). На 29-е запланированы спринт у мужчин (12:30) и женщин (15:40).
 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на первый этап Кубка мира.
 
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