Белорус-магистрант Университета Огайо просит помочь с диссертацией, поучаствовав в опросе

пишет interfax.by Тема исследования: "Общественное восприятие рисков, связанных с изменением климата, в Беларуси",interfax.by





"Цель этого проекта – изучить мнения и взгляды на проблему изменения климата в Беларуси, а также исследовать факторы, влияющие на такие убеждения. Исследование проводится в виде онлайн-опроса. Здесь нет правильных или неправильных ответов – нам интересно ваше мнение", - пишет Владислав Ковалевский.





на сайте американского университета . Участие анонимное, занимает не больше 15 минут. Поучаствовать в опросе можно. Участие анонимное, занимает не больше 15 минут.



