Эстония вводит санкции: запрещен въезд 156 гражданам Беларуси

Источник материала: Onliner

Эстония запретила въезд на свою территорию 156 лицам, которые, по мнению правительства страны, несут ответственность за сложившуюся ситуацию в Беларуси. Санкции продлятся до 30.08.2025. Среди прочих в список попали глава хоккейной федерации Дмитрий Басков и чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, имена которых часто упоминаются в контексте смерти Романа Бондаренко.

Также в списке оказался Александр Лукашенко, его сын Виктор, руководство его администрации, председатель ЦИК Лидия Ермошина, Андрей Равков, который за последний год дважды сменил должность в госаппарате, госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик, председатель КГБ Иван Тертель, экс-министр МВД Юрий Караев и его бывший заместитель Александр Барсуков (сейчас они занимают должности помощников Лукашенко по Гродно и Минску соответственно), новый министр МВД Иван Кубраков, генпрокурор Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а вот пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в список не вошла.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте правительства Эстонии.