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Алану Гебремариам перевели на "Володарку"

23.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом пишет в своём аккаунте в Твиттере незарегистрированное Объединение белорусских студентов. Ранее девушка находилась в СИЗО КГБ.

Алану Гебремариам, которая является представительницей Светланы Тихановской по делам молодёжи и студентов, задержали 12 ноября. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о "массовых беспорядках" (ч. 1 ст. 342 УК). Мерой пресечения ей избран арест на два месяца.

Правозащитники признали Гебремарием и ещё четырёх задержанных активистов ЗБС политзаключёнными.
 
 
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Об этом пишет в своём аккаунте в Твиттере незарегистрированное Объединение белорусских студентов. Ранее девушка находилась в СИЗО КГБ.
 
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